Ragusa. Il Consiglio Comunale approva il bilancio preventivo pluriennale 2026-2028

Ragusa, 12 dicembre 2025 – Nella giornata di giovedì 11 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio preventivo pluriennale 2026-2028, su proposta dalla Giunta Municipale approvata il 3 novembre 2025. È l’ottavo bilancio preventivo dell’Amministrazione Cassì approvato, ancora una volta, abbondantemente nei termini di Legge.

“Oggi non si vede – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – ma a partire dal 1 gennaio 2026 si comprenderà perché questa giornata è stata particolarmente importante per Ragusa e per tutta la provincia. Nella stessa mattinata, infatti, è stato approvato sia il Bilancio di previsione comunale che quello provinciale. Un fatto che nella nostra città da 7 anni a questa parte è normale, quasi scontato, ma che non ha tanti precedenti né guardando al passato né alla stragrande maggioranza degli altri territori.

Approvare il bilancio nei termini non vuol dire solo certificare di avere i conti in ordine – fatto che le cronache politiche ci dimostrano essere sempre più difficile – ma mettere l’Ente, o in questo caso gli Enti, nelle condizioni di poter operare oltre l’ordinaria amministrazione.

Significa poter assumere personale, accendere mutui, investire in opere pubbliche, non vedere sospesi i trasferimenti da parte di Enti superiori, accedere a benefici e semplificazioni. Tutto quello che Ragusa sta vivendo in questi anni non sarebbe possibile senza partire da qui, con una progressiva crescita dei servizi accompagnata da una graduale riduzione della pressione fiscale comunale.

Ringrazio i rispettivi dirigenti di Ragioneria ed entrambe le macchine amministrative per questi risultati, oltre all’Assessorato comunale al Bilancio a tutti i consiglieri che in aula hanno sostenuto l’approvazione degli Atti”.

“Desidero anch’io esprimere il mio e il nostro grazie – prosegue l’assessore al Bilancio, Giovanni Iacono – a tutti coloro che hanno contribuito all’approvazione di un Atto importante e utile alla città. In primis ai consiglieri comunali che lo hanno approvato, al dirigente dei Servizi finanziari Alessandro Basile che in questi mesi ha coordinato tutte le fasi di bilancio, alla Giunta municipale.

È un bilancio di mantenimento dei servizi erogati ai cittadini, che già in questi anni hanno avuto aumenti di risorse attraverso politiche di qualità della spesa e di efficientamento amministrativo, con maggiori risorse per l’università, il trasporto pubblico locale, la gestione dei rifiuti rispetto al bilancio previsionale 2025. Gli interventi al verde pubblico sono collegati al nuovo appalto, che prevede dal 2025 maggiori risorse così come per il 2026. Maggiori risorse anche per manutenzioni, interventi sulla viabilità e sicurezza stradale, edifici e scuole, pubblica illuminazione.

Trova copertura anche un corposo piano delle opere pubbliche collegate alla nuova FUA e a fondi compensativi ANAS, con impegni per oltre 108 milioni di spesa in conto capitale iscritte in bilancio.

Confermati tutti i servizi sociali compresi quelli implementati con fondi di bilancio, i servizi per il terzo settore e la gestione del randagismo. Eventuali nuovi fabbisogni nel corso del 2026 potranno variarne le entità come prevede la Legge.

Maggiori spese, insomma, ma senza aumentare i tributi locali, con entrate appostate secondo il principio dell’attendibilità già dimostrato nei precedenti rendiconti approvati e con previsione di cassa definita secondo un programma annuale dei flussi, che viene monitorato trimestralmente e che ha tutelato l’Ente da eventuali debiti fuori bilancio.

Mantenuti gli indicatori di tempestività dei pagamenti, che il Comune di Ragusa continua a confermare al di sotto dei 30 giorni.

Questo Bilancio è una somma di voci che parlano all’unisono di un Comune affidabile ed attrattivo,capace di contribuire con la sua azione quotidiana non solo alla vita sociale, amministrativa e comunitaria ma anche economica del proprio territorio”.

