Radici Iblee. Bilancio di previsione 2026-2028 Libero Consorzio, presentati emendamenti migliorativi

Ragusa, 10 Dicembre 2025 – I consiglieri provinciali Irene Tidona, Alessio Ruffino e Giovanni D’Aquila hanno presentato una serie di emendamenti al Bilancio di Previsione 2026/2028 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Il documento contabile, che ammonta complessivamente a 47 milioni di euro, si limita nelle sue linee essenziali a garantire il funzionamento della macchina burocratica e i servizi primari – istruzione, tutela dei diritti sociali e viabilità – senza prevedere interventi strategici per lo sviluppo del territorio.

“Riteniamo necessario – affermano i tre consiglieri – che il bilancio assuma una visione più ampia e lungimirante, capace di sostenere realmente la crescita del nostro comprensorio”.

Gli emendamenti presentati, per un valore complessivo di 800 mila euro, mirano a rafforzare settori ritenuti fondamentali:

• Turismo e destagionalizzazione, leve strategiche per la crescita economica e la valorizzazione del territorio.

• Politiche giovanili, con azioni a sostegno dell’associazionismo, del volontariato e dell’inclusione attiva delle nuove generazioni.

• Diritto allo studio, attraverso borse di studio e buoni libro per garantire pari opportunità agli studenti.

• Trasporto degli alunni con disabilità, per il quale il bilancio prevede appena 5.000 euro, una cifra giudicata del tutto insufficiente a garantire un servizio dignitoso e socialmente adeguato.

• Formazione e orientamento professionale, settore nel quale il programma prevede soltanto 350 euro, una somma ritenuta del tutto inadeguata e che necessita di essere significativamente incrementata per poter offrire reali opportunità ai giovani.

“Abbiamo il dovere – concludono Tidona, Ruffino e D’Aquila – di proporre interventi che consentano al Libero Consorzio di Ragusa di guardare al futuro, investendo in sviluppo, inclusione e servizi realmente utili alla comunità. I nostri emendamenti vanno esattamente in questa direzione”.

Salva