  • 10 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Dicembre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

Trovato ordigno bellico da 250 kg in un terreno agricolo di Comiso: sabato 13 scatta l’evacuazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 10 Dicembre 2025 – Allerta nel territorio a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico, verosimilmente risalente al periodo della Seconda Guerra Mondiale. La bomba, dal peso stimato di 250 chilogrammi, è stata rinvenuta in un terreno agricolo di Comiso.

Il ritrovamento ha reso necessario l’immediato intervento delle autorità per pianificare la messa in sicurezza e la successiva neutralizzazione dell’oggetto esplosivo.

Per consentire le operazioni di bonifica e disinnesco in totale sicurezza, la Prefettura di Ragusa ha coordinato l’istituzione di un ampio perimetro di sicurezza.

L’intervento è previsto per sabato 13 e comporterà l’evacuazione obbligatoria dell’area. Verrà istituita una “zona rossa” con un raggio di sicurezza di circa 500 metri dal punto esatto del ritrovamento. Lo sgombero coinvolgerà residenti e lavoratori presenti nella zona circostante.

Le operazioni di disinnesco saranno eseguite dagli specialisti del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, unità dell’Esercito Italiano altamente specializzata in questo tipo di interventi.

585701
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube