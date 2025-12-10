Trovato ordigno bellico da 250 kg in un terreno agricolo di Comiso: sabato 13 scatta l’evacuazione

Comiso, 10 Dicembre 2025 – Allerta nel territorio a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico, verosimilmente risalente al periodo della Seconda Guerra Mondiale. La bomba, dal peso stimato di 250 chilogrammi, è stata rinvenuta in un terreno agricolo di Comiso.

Il ritrovamento ha reso necessario l’immediato intervento delle autorità per pianificare la messa in sicurezza e la successiva neutralizzazione dell’oggetto esplosivo.

Per consentire le operazioni di bonifica e disinnesco in totale sicurezza, la Prefettura di Ragusa ha coordinato l’istituzione di un ampio perimetro di sicurezza.

L’intervento è previsto per sabato 13 e comporterà l’evacuazione obbligatoria dell’area. Verrà istituita una “zona rossa” con un raggio di sicurezza di circa 500 metri dal punto esatto del ritrovamento. Lo sgombero coinvolgerà residenti e lavoratori presenti nella zona circostante.

Le operazioni di disinnesco saranno eseguite dagli specialisti del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, unità dell’Esercito Italiano altamente specializzata in questo tipo di interventi.

