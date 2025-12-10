  • 10 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Presepe Vivente di Sant’Anna: a Modica l’VIII Edizione de “La Stella d’Oriente”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 10 Dicembre 2025 – È quasi tutto pronto per l’VIII Edizione del Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia di Sant’Anna a Modica. Come da otto anni a questa parte, la comunità parrocchiale si prepara a offrire un “regalo” ai modicani e ai visitatori, mettendo in scena le suggestive immagini della Natività.

L’annuncio è stato dato dal Parroco, Padre Crescenzio, che ha sottolineato il profondo significato spirituale dell’evento.

Il desiderio che anima l’iniziativa è lo stesso di San Francesco: «vedere al vivo il mistero dell’Incarnazione, della venuta al mondo del Salvatore».

Per l’ottava edizione, la Parrocchia di Sant’Anna, al Quertiere d’Oriente,  darà seguito alla formula di successo dell’anno scorso: si rivivranno le emozioni de “La Stella d’Oriente”.

“Questo è il Presepe Vivente per noi: un regalo che ‘ci’ facciamo e che facciamo a tutti!” – spiega Padre Crescenzio Mucia.

Questo allestimento è concepito per coinvolgere profondamente i cuori, sia dei figuranti che dei visitatori, in un “modo” che suscita preghiera e ridesta il vero significato del Natale.

Padre Crescenzio ha esteso un caloroso invito alla partecipazione e alla condivisione dell’iniziativa, definendola un momento che la “Famiglia  Parrocchiale regala alla città di Modica  e a Sorelle e  Fratelli tutti”.

L’obiettivo finale è che il messaggio del Bambin Gesù, la Stella Vera, possa toccare il cuore.

L’appuntamento è per il 21, 26, 28 dicembre e 6 gennaio dalle 19 alle 22.30 con appuntamenti presso l’Oasia Cusmaniana.

585697
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube