Presepe Vivente di Sant’Anna: a Modica l’VIII Edizione de “La Stella d’Oriente”

MODICA, 10 Dicembre 2025 – È quasi tutto pronto per l’VIII Edizione del Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia di Sant’Anna a Modica. Come da otto anni a questa parte, la comunità parrocchiale si prepara a offrire un “regalo” ai modicani e ai visitatori, mettendo in scena le suggestive immagini della Natività.

L’annuncio è stato dato dal Parroco, Padre Crescenzio, che ha sottolineato il profondo significato spirituale dell’evento.

Il desiderio che anima l’iniziativa è lo stesso di San Francesco: «vedere al vivo il mistero dell’Incarnazione, della venuta al mondo del Salvatore».

Per l’ottava edizione, la Parrocchia di Sant’Anna, al Quertiere d’Oriente, darà seguito alla formula di successo dell’anno scorso: si rivivranno le emozioni de “La Stella d’Oriente”.

“Questo è il Presepe Vivente per noi: un regalo che ‘ci’ facciamo e che facciamo a tutti!” – spiega Padre Crescenzio Mucia.

Questo allestimento è concepito per coinvolgere profondamente i cuori, sia dei figuranti che dei visitatori, in un “modo” che suscita preghiera e ridesta il vero significato del Natale.

Padre Crescenzio ha esteso un caloroso invito alla partecipazione e alla condivisione dell’iniziativa, definendola un momento che la “Famiglia Parrocchiale regala alla città di Modica e a Sorelle e Fratelli tutti”.

L’obiettivo finale è che il messaggio del Bambin Gesù, la Stella Vera, possa toccare il cuore.

L’appuntamento è per il 21, 26, 28 dicembre e 6 gennaio dalle 19 alle 22.30 con appuntamenti presso l’Oasia Cusmaniana.

