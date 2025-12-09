Marina di Modica, in arrivo la passerella rialzata che collegherà il Laghetto a Piazza Mediterraneo.

Marina di Modica, 09 dicembre 2025 – Una nuova passerella rialzata collegherà presto l’area del Laghetto con Piazza Mediterraneo a Marina di Modica. L’intervento, strategico per la valorizzazione del litorale, prevede la realizzazione di un percorso panoramico sopraelevato che attraverserà la spiaggia, con l’obiettivo di tutelare le dune costiere, migliorare l’accessibilità e promuovere la mobilità dolce. Il progetto, dal valore complessivo di 160 mila euro, non comporterà alcun onere per il Comune, grazie al finanziamento integrale del GALP – Gruppo di Azione Locale per la Pesca e del GAC dei Due Mari, in accordo con l’Autorità di Gestione di Palermo.

“Abbiamo voluto coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile – spiega l’assessore alla Transizione Ecologica e Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro. – La passerella sarà realizzata a un’altezza tale da proteggere la vegetazione, stabilizzare le dune e ridurre l’erosione costiera. Parliamo di un intervento concreto, che favorirà la rigenerazione naturale dell’ecosistema dunale e garantirà al tempo stesso il passaggio delle tartarughe Caretta caretta, specie che negli ultimi anni ha nidificato lungo la nostra costa. Un progetto che unisce ecologia, fruibilità e visione strategica.”

La nuova struttura sarà fruibile dalla primavera fino all’autunno inoltrato, dotata di rampe di accesso ogni 50 metri per assicurare la piena accessibilità anche alle persone con disabilità. Prevista inoltre l’installazione di segnapassi a terra, che renderanno il percorso praticabile in sicurezza anche durante le ore serali.

“È un’infrastruttura che guarda alla qualità della vita e all’inclusione – aggiunge l’assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo Economico, Tino Antoci. – La passerella faciliterà gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i monopattini, collegando due aree fondamentali di Marina di Modica.”

Il progetto è stato elaborato in sinergia con i titolari dei lidi balneari della frazione marina, con l’obiettivo di integrare la nuova infrastruttura con i servizi già presenti e migliorare la fruibilità complessiva della spiaggia.

“Questo intervento è un esempio concreto di programmazione intelligente e sostenibile – sottolinea la sindaca Maria Monisteri. – Siamo riusciti a intercettare fondi europei senza gravare sulle casse comunali, destinandoli a un’opera utile, visibile e capace di migliorare l’immagine e la vivibilità di Marina di Modica. È un passo importante verso una località più moderna, accessibile e rispettosa dell’ambiente, in linea con gli standard richiesti per la Bandiera Blu. Un progetto che parla di futuro, ma profondamente radicato nella nostra identità e nel nostro amore per il territorio.”

https://www.facebook.com/share/r/1CmGL6e2yv/?mibextid=wwXIfr

Salva