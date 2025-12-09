  • 9 Dicembre 2025 -
  9 Dicembre 2025
Modica | Sport

Conad Scherma Modica. Al Palarizza saggio del corso scolastico 2025

A siena Gurrieri bronzo alla prova del Granducato
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 09 dicembre 2025 – Si è svolto al PalaRizza negli spazi dedicati alla sala scherma il Saggio conclusivo del 42º Corso Scolastico Gratuito della Conad Scherma Modica, patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Modica, e che ha visto da fine settembre coinvolti gli alunni dai 7 ai 10 anni delle scuole primarie della città che volessero conoscere l’affascinante disciplina sportiva che ha regalato la prima medaglia olimpica della provincia di Ragusa. Diverse decine i bambini che in questi mesi hanno visitato la sala scherma, calcato le pedane, svolta attività ludico motoria a carattere generale e propedeutica al gesto tecnico schermistico, che hanno indossato la maschera e impugnato il fioretto per il loro primo assalto. Per coloro che dimostrando particolare attitudine hanno completato il percorso è stata quindi l’occasione per un saggio dimostrativo di quanto appreso in questi mesi alla presenza dei genitori e dei familiari. Grande emozione per i piccoli futuri schermitori, che hanno eseguito un percorso di abilità motorie, esercizi sui fondamentali tecnici di movimento sulla pedana, lezione individuale con il maestro; infine si sono svolte le semifinali e la conseguente finale di un torneo sociale con la simulazione di una gara di scherma. Il tutto si è concluso con la premiazione del torneo e del concorso sul disegno a tema “scherma” più interessante, oltre ovviamente alla consegna a tutti di un diploma di partecipazione. Nel mentre crescono le future generazioni di schermitori, il presente sulle pedane agonistiche porta buone notizie da Siena, dove si è svolto il Trofeo del Granducato, manifestazione molto partecipata e dall’alto livello tecnico per le categorie under14, che ha visto la nostra Giorgia Maria Gurrieri salire sul gradino più basso del podio al termine di un’ottima prestazione, che l’ha vista fermarsi solamente al cospetto della campionessa italiana in carica, la fiorentina Pontello. Contemporaneamente a San Lazzaro (Bo) dove erano impegnati gli atleti paralimpici per la 1º Prova Nazionale di Qualificazione ai Campionati Italiani, in evidenza Antonio Carnazza 6º e Lorenzo Occhipinti 8º classificati nella spada maschile non vedenti. Per Lorenzo in particolare grande soddisfazione, essendo l’atleta più giovane in gara, categoria cadetto classe 2011, e al debutto in una manifestazione agonistica nazionale. Prossimo fine settimana di gare particolarmente “caldo”, con la seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimi a Caltagirone. Sono 30 gli under14 in gara, chiamati a confermare gli ottimi risultati ottenuti nella prima prova del mese di ottobre.

© Riproduzione riservata

