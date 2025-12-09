Scicli. Arrestato uomo con un arsenale di armi clandestine che nascondeva nell’officina

Scicli, 09 Dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha messo a segno un importante colpo contro la criminalità a Scicli, individuando e sequestrando un vero e proprio arsenale di armi clandestine e traendo in arresto un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’operazione è stata condotta congiuntamente dagli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e dal Commissariato di P.S. di Modica.

L’attività di polizia giudiziaria si è avvalsa anche del supporto di una unità cinofila della Questura di Catania, permettendo di localizzare le armi all’interno di un’officina gestita dall’indagato.

Le nove armi da fuoco rinvenute – tra pistole e fucili – risultavano tutte con matricola abrasa ed erano abilmente occultate tra i rottami di autovetture in diverse parti dell’officina.

Nel dettaglio, sono state sequestrate:

• 1 fucile a canne mozze

• 1 fucile a pompa

• 1 doppietta

• 1 fucile semiautomatico

• 2 carabine

• 1 pistola

• 2 revolver

• 87 cartucce di vario calibro

L’Arresto e le Accuse

A seguito del rinvenimento, l’uomo è stato tratto in arresto e denunciato per detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione delle stesse e detenzione illegale di munizioni.

L’arrestato è stato quindi associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Le armi sequestrate sono attualmente al vaglio della Polizia Scientifica, che ne sta verificando la provenienza e l’eventuale utilizzo in precedenti episodi criminosi.

Salva