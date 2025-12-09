Scicli. Arrestato uomo con un arsenale di armi clandestine che nascondeva nell’officina

Scicli, 09 Dicembre 2025 – La Polizia di Stato ha messo a segno un importante colpo contro la criminalità a Scicli, individuando e sequestrando un vero e proprio arsenale di armi clandestine e traendo in arresto un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine.
L’operazione è stata condotta congiuntamente dagli agenti della Squadra Mobile di Ragusa e dal Commissariato di P.S. di Modica.
L’attività di polizia giudiziaria si è avvalsa anche del supporto di una unità cinofila della Questura di Catania, permettendo di localizzare le armi all’interno di un’officina gestita dall’indagato.
Le nove armi da fuoco rinvenute – tra pistole e fucili – risultavano tutte con matricola abrasa ed erano abilmente occultate tra i rottami di autovetture in diverse parti dell’officina.
Nel dettaglio, sono state sequestrate:
• 1 fucile a canne mozze
• 1 fucile a pompa
• 1 doppietta
• 1 fucile semiautomatico
• 2 carabine
• 1 pistola
• 2 revolver
• 87 cartucce di vario calibro
L’Arresto e le Accuse
A seguito del rinvenimento, l’uomo è stato tratto in arresto e denunciato per detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione delle stesse e detenzione illegale di munizioni.
L’arrestato è stato quindi associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.
Le armi sequestrate sono attualmente al vaglio della Polizia Scientifica, che ne sta verificando la provenienza e l’eventuale utilizzo in precedenti episodi criminosi.