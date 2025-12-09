Letture d’evasione. Per le feste dona un libro alla Casa Circondariale di Ragusa

Ragusa, 09 dicembre 2025 – La Consulta Femminile del Comune di Ragusa con l’Associazione di Comicoterapia “Ci Ridiamo Su”, insieme alle librerie Flaccavento, Mondadori Ragusa, Le Magasin, Tante Storie, Ubik Ragusa (ex Paolino), Ubik Marina di Ragusa, Ubik Ibla, con il patrocinio del Comune di Ragusa – Assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali – e la collaborazione del Rotary Club Ragusa, invita la città a partecipare a un’iniziativa di solidarietà per la Casa Circondariale di Ragusa: LettureDiEvasione – Pagine per liberare la mente.

L’iniziativa, che viene riproposta per il secondo anno, permette di compiere un semplice gesto che porterà un raggio di luce e calore alle persone detenute nella Casa Circondariale di Ragusa: regalare un libro, destinato ai papà oppure alle loro figlie e ai loro figli.

Sono particolarmente graditi libri di narrativa per le persone detenute e libri o album illustrati per bambine e bambini, che i papà detenuti potranno leggere con loro, per creare momenti di vicinanza e condivisione.

Partecipare è semplice: basta recarsi in una delle librerie che aderiscono al progetto, scegliere un libro e lasciarlo in dono, l’acquisto si potrà fare fino al 6 gennaio 2025.

Ogni pagina sarà un ponte verso un Natale più umano per chi vive una condizione di reclusione.

Un libro può far viaggiare la mente, accendere la speranza, e costruire legami che superano le barriere.

Facciamo sì che questo Natale porti con sé il dono più prezioso: il calore della solidarietà.

