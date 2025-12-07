  • 7 Dicembre 2025 -
  7 Dicembre 2025
Ragusa | Sport

Basket. Fattore Lanzi! La Virtus Ragusa rimonta 26 punti e sbanca Corato (92-99)

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 07 dicembre 2025 – La Virtus sbaglia atteggiamento difensivo, subisce 58 punti nei primi due quarti e – senza Peterson, rimasto a casa per un attacco influenzale – sembra sul punto di buttarla via. Ma nell’ultimo quarto, Lanzi e Adeola completano una clamorosa rimonta (dal -26) e regalano alla SuperConveniente una gioia in parte inaspettata: Ragusa si impone al PalaLosito, sulla Fas Basket Corato, per 99-92. La nona vittoria della stagione, la seconda di fila, le consentirà di conservare il primato nel girone F anche al termine della prossima giornata, dove è attesa da un turno di riposo. Lanzi, top scorer con 25 punti, chiude con 6/9 nelle triple. L’ultimo quarto, da 31-12 per gli ospiti, fa tutta la differenza del mondo.

Primo tempo da incubo, ma l'ultimo quarto è magico. La SuperConveniente Ragusa si impone in volata

La Virtus sbaglia atteggiamento difensivo, subisce 58 punti nei primi due quarti e – senza Peterson, rimasto a casa per un attacco influenzale – sembra sul punto di buttarla via. Ma nell’ultimo quarto, Lanzi e Adeola completano una clamorosa rimonta (dal -23) e regalano alla SuperConveniente una gioia in parte inaspettata: Ragusa si impone al PalaLosito, sulla Fas Basket Corato, per 99-92. La nona vittoria della stagione, la seconda di fila, le consentirà di conservare il primato nel girone F anche al termine della prossima giornata, dove è attesa da un turno di riposo. Lanzi, top scorer con 25 punti, chiude con 6/9 nelle triple. L’ultimo quarto, da 31-12 per gli ospiti, fa tutta la differenza del mondo.

E pensare che l’inizio (2-7 per gli ospiti) non è neanche male. Le buone intenzioni di Brown e Adeola in attacco, però, non trovano riscontro nell’altra metà campo, dove i giocatori di coach Gattone arrivano al bersaglio con troppa facilità. Il primo sorpasso porta la firma di Basile, che da lontanissimo punisce i ritardi della difesa sul perimetro. Brown e Adeola, tra i più ispirati, riportano la Virtus avanti di un punticino (19-20), Lanzi segna dall’angolo il +3, poi si spegne la luce: con un finale targato Dip e Paoletti – quest’ultimo autore di una tripla siderale sulla sirena del quarto – termina la prima frazione: 28-26 per Corato. Che riparte in maniera fulminea (8-0) costringendo Di Gregorio ad accorgimenti che, però, continuano a dare pochi frutti. Il run&gun premia i padroni di casa: Paoletti imbuca ancora dalla distanza (41-28 al 15′), Corral si accende a più riprese e anche a rimbalzo d’attacco i pugliesi (con Cabodevilla in testa) dimostrano di avere un’altra energia. Corral trova un altro canestrone per il 54-37, ma il massimo svantaggio ragusano si palesa proprio all’intervallo: 58-37. Al termine di quarto da trenta punti per Corato e appena undici per la Virtus.

Il terzo periodo comincia come peggio non potrebbe per la Virtus: prima il +23 siglato da Corral, poi un doppio tecnico a Di Gregorio e alla panchina, e la Fas scappa. Ma finalmente l’attacco della SuperConveniente si scioglie, sospinto da un buon impatto di Cardinali. Ogni qualvolta Ragusa prova a rialzare la testa, però, qualcuno la ricaccia indietro: capita soprattutto a Manisi e Corral. Con Fabi e con la pazienza – ma anche con un paio di conclusioni di Ianelli – la SuperConveniente riesce comunque a rosicchiare punti fino al -12 (79-67). Il secondo tecnico alla panchina costa l’espulsione a coach Di Gregorio. Ma all’ultimo mini-riposo c’è ancora una speranza (80-68).

Quella speranza diventa uno spiraglio col passare del pomeriggio: due triple di Lanzi, la difesa di Tumino e un canestro di Adeola riportano la Virtus in linea di galleggiamento (85-79), poi ancora Adeola – con la tripla – spegne il PalaLosito. E infine è Lanzi, dall’arco, a siglare una parità impensabile fino a venti minuti prima: 85-85 al 35′. Per i padroni di casa è tutto da rifare. Lanzi dalla lunetta segna il nuovo vantaggio della SuperConveniente (85-87), Corral pareggia, ma Fabi sgancia un altro missile dai 6,75 metri: +3 Ragusa con 3’07” sul cronometro. Corral prova stoicamente a resistere al sorpasso, per un po’ ci riesce, ma altre due triple di Lanzi – prova balistica clamorosa la sua – fanno calare il sipario su un pomeriggio a due facce. La migliore, per fortuna, arriva nel secondo tempo e si rivela anche decisiva.

IL TABELLINO

Fas Basket Corato-SuperConveniente Virtus Ragusa 92-99

Fas Basket Corato: Manisi 18, Cabodevilla 9, Dip 6, Basile 16, Corral 26, De Rossi ne, Mulevicius 6, Bavaro, Diaz, Capasso ne, Paoletti 11. All.: Gattone

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Brown 19, Cardinali 5, Piscetta 7, Fabi 19, Tumino, Adeola 16, Lanzi 25, Ianelli 8. All.: Di Gregorio

Arbitri: Farina Valaori di Brindisi e De Carlo di Lecce

Parziali: 28-26; 58-37; 80-68.

Note. Usciti per cinque falli: Basile (C), Adeola (R)

