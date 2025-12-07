  • 7 Dicembre 2025 -
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce calcio non va oltre lo 0-0 con lo Scicli

Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 07 dicembre 2025 – Il Santa Croce calcio non va oltre il pareggio (0-0) contro i rivali dello Scicli e rimurgina per le tante occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo.
La squadra di mister Fabio Campanaro davanti al proprio pubblico ha, comunque, fatto una buona prestazione, tenendo per larghi tratti il pallino del gioco e mantenendo il possesso palla in percentuale maggiore rispetto ai crèmisi dello Scicli.
Proprio gli ospiti hanno badato soprattutto a non prenderle, cercando di giocare di rimessa, ma senza mai essere pericolosi dalle parti di Mangione.
Sul notes del cronista, infatti si conta un solo tiro nello specchio della porta biancazzurra, mentre, solo la conta dei corner a favore del Cigno ( 15-3) la dice tutta sulla pressione che il Santa Croce ha attuato nella metacampo avversaria.
La cronaca.
Mister Campanaro, ad inizio gara decideva di schierarsi con Mangione ai pali, la difesa con Wally e Missud centrali e con Spatola e Golisano laterali.
A centrocampo Alma e il neo arrivato Garufi si dividevano i compiti di registrare i giochi insieme ad Javadov che ricopriva il ruolo di trequartista.
In attacco invece il trio era composto da Barresi centrale e Basile e Fiorilla ad agire nelle fasce.
Pronti via e al 8′ uno schema su palla inattiva, permetteva a Basile di presentarsi a tu per tu davanti al portiere ospite Fidone, ma l’attaccante biancazzurro sparava addosso all’estremo difensore.
Il Cigno insisteva e al 10′ era il turno del neoacquisto Garufi ad avere l’occasione sui piedi, ma il tiro terminava alto.
Il Cigno insisteva e al 16′ Javadov liberatosi al limite dell’aria ospiti sparava alto sopra la traversa.
Un giro d’orologio e al 17′ l’occasione più ghiotta della giornata era nei piedi di Barresi, ma l’attaccante di casa non piazzava il pallone e il portiere respingeva.
Questa era l’ultima emozione del primo tempo che terminava su punteggio di 0-0.
La ripresa si apriva con il Santa Croce proteso in avanti alla ricerca della rete, ma senza riuscirci, anzi era lo Scicli al 2′ a rendersi pericoloso con Candiano su calcio piazzato, ma Mangione faceva buona guardia.
Questo era l’unico tiro in porta degli ospiti di tutta la gara, mentre il Santa Croce, mai domo cercava di scardinare la difesa sciclitana, senza però proferire pericoli determinati.
La gara così terminava con un mesto 0-0 pieno di delusione e rammarico per le occasioni fallite nel primo tempo che potevano cambiare il verso della gara.
Il punto conquistato comunque smuove la classifica e consente al Cigno di mantenere la terza posizione in classifica a 22 punti, ma le rivali Gymnica Scordia e Pro Ragusa con le vittorie ottenute incalzano ad un punto i biancazzurri.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

