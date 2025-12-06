  • 6 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Dicembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Trova i ladri in casa, li insegue e viene aggredito. Modica, un arresto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 Dicembre 2025 – Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) ha emesso un’ordinanza di misura cautelare – ovvero gli arresti domiciliari – a carico di un soggetto gravemente indiziato di rapina aggravata e ricettazione in concorso, commessi ai danni di un cittadino modicano.

I fatti contestati risalgono ad alcuni giorni fa, quando l’indagato, insieme ad altri soggetti ancora da identificare, si sarebbe introdotto all’interno di un’abitazione nella zona di Modica. Il gruppo criminale è riuscito ad asportare gioielli e monili prima di darsi alla fuga.

Il proprietario di casa, allertato dal sistema antintrusione, si è precipitato verso l’abitazione. Giunto in prossimità, ha intercettato i ladri ancora in zona. Nel tentativo di bloccare uno degli autori del furto, la vittima è stata aggredita dal malvivente, il quale è riuscito a divincolarsi e a scappare.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, intervenuti immediatamente, hanno subito avviato una capillare attività di ricerca che si è protratta per tutta la notte nelle aree limitrofe.

Nelle prime ore del mattino, i militari sono riusciti a individuare l’odierno indagato in strada, mentre tentava di allontanarsi a piedi dalla città. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ha consentito non solo di recuperare la refurtiva ma anche di identificare con certezza l’uomo, per il quale è stata disposta la misura cautelare.

L’operazione, frutto di rapide indagini, è stata portata a termine grazie a un dispositivo congiunto di militari del Comando Compagnia di Modica, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Catania Librino.

L’indagato dovrà ora rispondere delle gravi accuse davanti al G.I.P. Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vige il principio di non colpevolezza sino alla sentenza di condanna definitiva.

585301
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube