Calilù arriva a Modica: Il negozio che osa mettere al centro le persone, prima di tutto

Ci sono aperture che passano in silenzio e aperture che portano con sé un senso di cambiamento, quasi un nuovo respiro per la città. L’arrivo di Calilù, che inaugurerà il 7 dicembre 2025 alle 20.30 in via Pietro Nenni 53/A a Modica, appartiene con eleganza e misura alla seconda categoria. Non perché voglia imporsi. Non perché cerchi di sorprendere a tutti i costi. Ma perché propone un’idea tanto semplice quanto rara: mettere al centro la persona. ⸻ Una scelta imprenditoriale che nasce da un bisogno autentico Dietro Calilù c’è Morena Napolitano, una giovane imprenditrice che ha deciso di dare forma a un luogo che fosse prima di tutto umano. Non un negozio creato per stupire, ma uno spazio pensato per accogliere. Morena racconta che il progetto nasce dal desiderio di affermare la propria autonomia, di creare un lavoro che rispecchiasse i suoi valori e il suo modo di stare nel mondo. E quei valori sono chiari: gentilezza, fiducia, qualità, relazione. In un mercato dove tutto corre e si semplifica, Calilù sceglie la via più difficile, ma più vera: la via del rapporto diretto, del sorriso, del tempo dedicato a capire di cosa ha bisogno chi entra. ⸻ Un negozio che pratica l’inclusione, senza proclami Uno degli aspetti più interessanti – e più moderni – di Calilù è la sua naturale apertura verso ogni tipo di persona. Qui non esistono percorsi rigidi o categorie predefinite: • non ci sono reparti “per uomini” o “per donne”, • non ci sono prodotti pensati “solo per alcuni”, • non ci sono sguardi giudicanti né aspettative da soddisfare. Calilù è un negozio che accoglie bambini, adulti, famiglie di ogni tipo e Persone che cercano make-up per la loro carnagione, clienti curiosi che vogliono sperimentare. È un luogo in cui sentirsi visti e rispettati, qualunque sia la propria storia, cultura o identità. Un luogo dove la diversità non è un “valore aggiunto”, ma una normalità serena. ⸻ Prodotti che raccontano cura e personalità L’assortimento non è vasto per caso. È costruito con attenzione: • pelletteria ricercata, • bigiotteria e accessori che valorizzano il gusto personale, • make-up di alta qualità per ogni fototipo, • piccoli regali capaci di portare un’emozione, • oggetti artigianali italiani e internazionali, • prodotti disegnati da Morena stessa con il marchio Calilù. Calilù celebra la cura: la cura nella scelta, nella qualità, nella sicurezza dei materiali, nei dettagli che fanno la differenza. E quando un negozio mette cura nelle cose, inevitabilmente mette cura anche nelle persone. ⸻ Un’inaugurazione che vuole essere un invito, più che un evento Il prossimo 7 dicembre, Calilù aprirà le sue porte e lo farà con la delicatezza di chi non vuole “convincere”, ma condividere. Sarà un momento di festa, sì, ma soprattutto di incontro. Un’occasione per conoscere un nuovo modo di pensare il commercio: più umano, più consapevole, più attento alle storie delle persone. Calilù non vuole essere il negozio che cambia tutto. Vuole essere il negozio che ti fa sentire, semplicemente, a tuo agio. Calilù. Il mondo che vuoi tu. Perché ogni storia merita un luogo che la rispetti. ‎

