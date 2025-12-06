  • 6 Dicembre 2025 -
Attualità | Modica

Lunedi i solenni festeggiamenti a Modica per l’Immacolata

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06 dicembre 2025 – Fervono i preparativi a Modica per la Solennità dell’Immacolata Concezione. Quest’anno la città rivivrà un momento particolare con la riproposizione, dopo molti anni, della processione con il simulacro della Madonna Immacolata.
I festeggiamenti, organizzati dalla Parrocchia S. Pietro Apostolo e dalle parrocchie di Modica Bassa, hanno preso il via Venerdì 5 Dicembre alle ore 19.30, presso la Chiesa Madre di San Pietro, con la veglia di preghiera dedicata a Maria Immacolata realizzata dalle comunità parrocchiali di Modica Bassa.
Sabato 6 Dicembre alle ore 18.30 la celebrazione eucaristica in Duomo sarà presieduta da Fra Antonello Abbate già vicario foraneo di Modica e che di recente ha passato il testimone a Don Giuseppe Stella.
Lunedì 8 Dicembre la Solenne Celebrazione delle ore 18.00 sarà presieduta da Mons. Salvatore Rumeo Vescovo di Noto, alle ore 19.00 prenderà il via la processione dal Duomo di San Pietro lungo Corso Umberto I fino a Piazza Corrado Rizzone dove sarà apposto, presso la stele dedicata all’Immacolata, il tradizionale omaggio floreale.

© Riproduzione riservata

