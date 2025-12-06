  • 6 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 6 Dicembre 2025 -
Ispica | Politica

Crisi finanziaria nei comuni. A Ispica giovedì prossimo interessante convegno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 06 dicembre 2025 – In un contesto in cui la stabilità economica degli enti locali è messa a dura prova da sfide strutturali e congiunturali, il Comune di Ispica ospiterà un importante convegno dal titolo “La crisi finanziaria nei Comuni: confronto tra modelli di gestione economica e culturale”. L’evento si terrà l’11 dicembre 2025, giovedì, alle 16,30, presso l’ex mercato di Corso Umberto, un luogo emblematico che simboleggia la trasformazione dei nostri spazi urbani e, idealmente, l’evoluzione necessaria nella gestione delle finanze pubbliche.

Il convegno sarà aperto da Angelo Galifi, consigliere comunale di Ispica e consigliere del Libero consorzio comunale di Ragusa, organizzatore dell’evento, che introdurrà i lavori ponendo l’accento sull’urgenza di un dialogo costruttivo tra amministratori e tecnici. A seguire, il sindaco di Ispica, on. Innocenzo Leontini, offrirà una riflessione sul tema “Quando il Comune è in dissesto: il caso Ispica”, analizzando le cause e le conseguenze di una situazione che tocca direttamente la comunità locale.

L’incontro vedrà poi il contributo di autorevoli esperti del settore finanziario, tra cui Carmelo Nolano, Loredana Torella, Michelangelo Aurnia, Francesco Bisognano, Vito Bonanno e Gianni Polizzi. Ognuno offrirà una prospettiva tecnica sulle procedure di riequilibrio finanziario, sulla gestione della complessità e sulle criticità che emergono nella redazione dei bilanci pubblici.

Dopo una pausa, alle 18,15, i lavori riprenderanno con una sessione dedicata a “La crisi finanziaria degli enti locali e le ricadute sul sistema produttivo: il ruolo delle imprese nel ripensare lo sviluppo territoriale”. Ci saranno le testimonianze di rappresentanti del mondo delle organizzazioni datoriali di categoria come Gianluca Manenti presidente regionale Confcommercio Sicilia e Giampaolo Roccuzzo, presidente territoriale Cna Ragusa. Inoltre, subito dopo, ci si confronterà su “Governance e sostenibilità finanziaria nei Comuni: casi ed esperienze sul territorio”, con le testimonianze dei sindaci di Ragusa, Peppe Cassì, e Modica, Maria Monisteri, ma anche il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che, assieme a Maria Rita Schembari (presidente Libero consorzio comunale di Ragusa e sindaco di Comiso) offriranno uno spaccato delle diverse esperienze di risanamento e delle sfide quotidiane nella gestione dei servizi pubblici.

Il convegno si concluderà alle 19.30 con l’intervento di Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia e sindaco di Canicattini Bagni, che tirerà le fila di una giornata ricca di spunti, riflessioni e proposte operative. In un’epoca in cui la crisi finanziaria non è solo un problema contabile, ma un tema che tocca la qualità della vita dei cittadini, questo evento rappresenta un’occasione preziosa per comprendere come una buona governance, unita a competenze tecniche solide, possa fare la differenza.

585273
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube