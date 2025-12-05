Ricostituita la Giunta Comunale di Ispica: Centrodestra compatto in attesa del TAR

Ispica, 05 Dicembre 2025 – I tre partiti di centrodestra di Ispica – Forza Italia, Fratelli d’Italia e MPA Grande Sicilia – hanno annunciato di aver lavorato congiuntamente per la ricostituzione dell’Amministrazione Comunale. La nuova Giunta, guidata dal Sindaco Leontini, vede la nomina degli assessori Massimo Dibenedetto, Kett Roccasalva e Tonino Cafisi, quest’ultimo anche con la funzione di Vice Sindaco.

La nuova compagine è stata definita con carattere temporaneo e parziale, in attesa del pronunciamento definitivo del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) sulla mozione di sfiducia presentata in precedenza. L’obiettivo primario è assolvere alle urgenze amministrative più necessarie.

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Santoro, ha espresso soddisfazione, confermando il pieno sostegno del partito. “Alla luce delle indicazioni condivise nel tavolo politico provinciale e locale di centro destra, confermiamo il sostegno del partito al rilancio dell’attività amministrativa per il completamento del lavoro quinquennale,” ha dichiarato.

Il coordinamento locale di MPA Grande Sicilia ha sottolineato “la valenza politica e tecnica del contributo che il partito vuole dare all’Amministrazione Comunale.” In particolare, Grande Sicilia MPA mira al “coinvolgimento di tecnici di riconosciuta competenza che individuino soluzioni concrete ai problemi finanziari e del risanamento, che rappresentano in questa fase la priorità più importante.”

Valentina Lombardo, coordinatrice cittadina di Forza Italia , ha definito la ricomposizione della Giunta come “il risultato di un percorso condiviso dai tre partiti.” La Lombardo ha ribadito l’obiettivo comune: “L’obiettivo è quello di lavorare insieme per la città ed affrontare insieme la prossima campagna elettorale.”

Il Sindaco Leontini si è detto compiaciuto del risultato politico raggiunto, che testimonia l’unità del centrodestra locale. Il primo cittadino guarda ora con fiducia all’esito del pronunciamento del TAR, atteso per il giorno 16 dicembre, che determinerà la possibilità di proseguire a pieno regime il lavoro amministrativo.

