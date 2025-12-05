Scicli. Il programma della raccolta dei rifiuti nel periodo delle feste di fine e inizio anno

Scicli, 05 dicembre 2025 – In vista delle festività di fine anno e inizio 2026 la ditta Impregico, appaltatrice del servizio raccolta rifiuti nel territorio di Scicli, eseguirà: per la giornata dell’8 Dicembre 2025:
• attività di raccolta regolare prevista da calendario per le utenze domestiche e non domestiche;
• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto.
Per la giornata del 25 Dicembre 2025:
• Nessuna raccolta. La frazione imballaggi metallici (lattine) sarà recuperata venerdì 26 dicembre unitamente al calendario standard. La frazione umido sarà recuperata sabato 27 dicembre unitamente al calendario standard.
• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto;
• rimozione cumuli del centro storico;
• cestini gettacarte del centro storico;
Per la giornata del 26 Dicembre 2025:
• attività di raccolta prevista da calendario per le utenze domestiche e non domestiche
• Recupero frazione imballaggi metallici di giorno 25 Dicembre 2025
• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto.
Per la giornata del 1 Gennaio 2026:
• Nessuna raccolta. La frazione imballaggi metallici (lattine) sarà recuperata venerdì 2 gennaio 2026 unitamente al calendario standard. La frazione umido sarà recuperata sabato 3 gennaio 2026 unitamente al calendario standard.
• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto;
• rimozione cumuli del centro storico;
• cestini gettacarte del centro storico;
Per la giornata del 2 Gennaio 2026:
• ogni servizio standard;
• Recupero frazione imballaggi metallici di giorno 1 Gennaio 2026.
Per la giornata del 6 Gennaio 2026:
• attività di raccolta regolare prevista da calendario per le utenze domestiche e non domestiche;
• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto.
Il CCR nei giorni festivi sarà chiuso.