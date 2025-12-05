  • 5 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Dicembre 2025 -
Attualità | Scicli

Scicli. Il programma della raccolta dei rifiuti nel periodo delle feste di fine e inizio anno

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 05 dicembre 2025 – In vista delle festività di fine anno e inizio 2026 la ditta Impregico, appaltatrice del servizio raccolta rifiuti nel territorio di Scicli, eseguirà: per la giornata dell’8 Dicembre 2025:

• attività di raccolta regolare prevista da calendario per le utenze domestiche e non domestiche;

• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto.

Per la giornata del 25 Dicembre 2025:

• Nessuna raccolta. La frazione imballaggi metallici (lattine) sarà recuperata venerdì 26 dicembre unitamente al calendario standard. La frazione umido sarà recuperata sabato 27 dicembre unitamente al calendario standard.

• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto;

• rimozione cumuli del centro storico;

• cestini gettacarte del centro storico;

Per la giornata del 26 Dicembre 2025:

• attività di raccolta prevista da calendario per le utenze domestiche e non domestiche

• Recupero frazione imballaggi metallici di giorno 25 Dicembre 2025

• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto.

Per la giornata del 1 Gennaio 2026:

• Nessuna raccolta. La frazione imballaggi metallici (lattine) sarà recuperata venerdì 2 gennaio 2026 unitamente al calendario standard. La frazione umido sarà recuperata sabato 3 gennaio 2026 unitamente al calendario standard.

• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto;

• rimozione cumuli del centro storico;

• cestini gettacarte del centro storico;

Per la giornata del 2 Gennaio 2026:

• ogni servizio standard;

• Recupero frazione imballaggi metallici di giorno 1 Gennaio 2026.

Per la giornata del 6 Gennaio 2026:

• attività di raccolta regolare prevista da calendario per le utenze domestiche e non domestiche;

• servizio di spazzamento manuale e meccanizzato ridotto.

Il CCR nei giorni festivi sarà chiuso.

585140
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube