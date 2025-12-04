  • 4 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa, Strade provinciali: in corso lavori per 2,3 milioni di euro

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 dicembre 2025 – Sono in fase avanzata i lavori di manutenzione straordinaria sulle principali strade provinciali del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. In particolare, un primo intervento, del valore di 1.170.000 euro, riguarda le SP 66 e SP 46, mentre un secondo intervento, di 1.150.000 euro, è destinato alla SP 49 Ispica-Pachino.

“Si tratta di interventi fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per la valorizzazione della nostra rete stradale. L’obiettivo è completare i lavori entro l’anno, con la sistemazione delle barriere e della segnaletica orizzontale, condizioni meteo permettendo”, dichiara la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari.

“L’ente continua ad accogliere e portare avanti le segnalazioni dei territori, confermando così il suo impegno nella manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture provinciali, per garantire maggiore sicurezza e migliorare la mobilità sul territorio”, aggiunge la Presidente affiancata dal consigliere provinciale Angelo Galifi per le deleghe a Sviluppo delle infrastrutture e Viabilità provinciale.

Entrambi i progetti erano stati apprezzati dal precedente governo regionale su proposta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ma il finanziamento è stato reso possibile grazie all’inserimento nel piano degli interventi a valere sui fondi FSC 2021-2027. Si tratta dei primi lavori realizzati con questa linea di finanziamento, cui a breve seguiranno altri interventi già in corso di approvazione.

585013
© Riproduzione riservata

