News in primo piano | Politica | Vittoria

La DC di Vittoria sospende il sostegno alla Giunta dopo le dichiarazioni della Consigliera PD Salemi

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 04 Dicembre 2025 – Forte tensione politica nel Comune di Vittoria. La Democrazia Cristiana (DC) locale ha annunciato la sospensione immediata del proprio sostegno all’Amministrazione comunale. La decisione arriva in seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera del Partito Democratico (PD), Roberta Salemi, giudicate dalla DC come un “attacco gratuito e privo di fondamento”.

A renderlo noto è il capogruppo consiliare della DC, Marco Greco, che ha definito le affermazioni della consigliera Salemi come lesive non solo della storia del partito, ma anche dei valori fondamentali di figure storiche come Aldo Moro, Alcide De Gasperi e Luigi Sturzo.

Secondo Marco Greco, le parole di Salemi non possono essere relegate a semplici “opinioni personali” ma rappresentano una vera e propria “posizione politica che coinvolge l’intero partito” di appartenenza. Il capogruppo DC ha inoltre rimarcato l’incoerenza del percorso politico della consigliera, eletta in una lista civica, transitata nel PD, con un incarico regionale e parte di una Giunta locale definita “poco produttiva”.

© Riproduzione riservata

