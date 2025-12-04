Zootecnia, Dipasquale: “Pubblicato l’avviso per il contributo alle piccole aziende con meno di 100 capi”

Palermo, 04 dicembre 2025 – È stato pubblicato l’avviso applicativo dell’art. 22 della Legge regionale 31/2025, la misura – presentata e redatta dall’on. Nello Dipasquale – che introduce un contributo destinato alle piccole aziende zootecniche con meno di 100 capi in lattazione, le realtà oggi più esposte alla crisi del comparto.

“Abbiamo posto un tema e abbiamo ottenuto un primo risultato” dichiara l’on. Dipasquale. “Le piccole aziende sono quelle che soffrono di più l’aumento dei costi e le difficoltà strutturali del settore. Con questa misura si riconosce finalmente la loro fragilità, ma è chiaro che le risorse disponibili non sono sufficienti a coprire i bisogni reali. È solo un primo segnale: servirà continuare, rafforzare e ampliare il sostegno”.

Il bando è attivo dal 5 al 12 dicembre con procedura a sportello e prevede un contributo calcolato per capo in lattazione risultante in BDN al 30 giugno.

Sul sito del Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana sono disponibili l’avviso completo, i modelli e il link per la domanda online.

