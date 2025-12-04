  • 4 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Italia Viva-Casa Riformista nomina Gurrieri responsabile per le infrastrutture del piano strategico del Sud Est Sicilia

Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 04 dicembre 2025 – L’on. Davide Faraone, vicepresidente nazionale di Italia Viva-Casa Riformista ha nominato l’on. Sebastiano Gurrieri come responsabile per le infrastrutture del piano strategico del Sud Est della Sicilia. Un incarico che conferma il radicamento territoriale del progetto politico e la volontà di rafforzare l’azione sulla mobilità e sullo sviluppo infrastrutturale dell’area.

L’on. Gurrieri porta con sé un’esperienza consolidata: gli anni nella commissione Trasporti dell’Assemblea regionale siciliana, il lavoro nel comitato ristretto per la Ragusa–Catania e il mandato da sindaco di Chiaramonte Gulfi (2017–2022), svolto in stretta collaborazione con gli amministratori del comprensorio. Un percorso che testimonia un metodo fondato sul dialogo istituzionale e sulla capacità di interpretare i bisogni dei territori, portato avanti in forma paritaria non solo con l’intera classe politica provinciale, ma anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.
La sua nomina rappresenta un passo decisivo per affrontare le criticità infrastrutturali del Sud Est e contribuire a superare ritardi e penalizzazioni che da anni gravano sull’area iblea.
«Esprimo grande soddisfazione per questa collaborazione politica con l’on. Gurrieri, da sempre protagonista della vita amministrativa e regionale dell’area iblea. Sono certa – dichiara Marianna Buscema, presidente provinciale di Italia Viva-Casa Riformista – che il suo bagaglio di esperienza sarà determinante per costruire un futuro più solido nel nuovo soggetto politico che sta nascendo, per rafforzare le competenze necessarie a sostenere, in particolare, la battaglia sulla viabilità iblea».

© Riproduzione riservata

