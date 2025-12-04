  • 4 Dicembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Prevenire le infiltrazioni mafiose. Incontro di grande spessore a Ragusa

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 04 dicembre 2025 – La sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha ospitato l’incontro dal titolo “Prevenire le infiltrazioni mafiose, rating di legalità e D.Lgs. 231”, un appuntamento che ha saputo catalizzare attenzione e sensibilità su temi di fondamentale importanza per il tessuto economico e civile del territorio. Il presidente Maurizio Attinelli ha aperto i lavori esprimendo un sentito ringraziamento alla Prefettura di Ragusa per il costante supporto nella promozione della cultura della legalità. In un momento particolarmente delicato, Attinelli ha voluto anche manifestare la piena solidarietà alla Guardia di Finanza, vittima di un grave attentato, nei giorni scorsi, che ha scosso la comunità locale, e ha rivolto un saluto caloroso all’Arma dei carabinieri, presidio insostituibile nella difesa dei valori democratici.
L’incontro è stato arricchito dall’intervento appassionato del senatore Salvatore Sallemi, che ha evidenziato la centralità della lotta alla mafia nel percorso di crescita del Paese e ha illustrato le più recenti riforme legislative, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni e professionisti sia la chiave per un cambiamento reale e duraturo. Non sono mancati i riconoscimenti ai consiglieri dell’Ordine, lodati dal presidente Attinelli per l’impegno quotidiano a favore della legalità e per il loro ruolo attivo nel sensibilizzare la categoria su questioni di etica professionale e responsabilità sociale. Il dibattito, moderato con professionalità e passione dal giornalista Giuseppe Bascietto, ha consentito un confronto costruttivo tra i partecipanti, alimentando nuove idee e prospettive.
Momento di particolare rilievo è stata la relazione di Michelangelo Calì, che ha illustrato con chiarezza e concretezza le opportunità offerte dalla normativa vigente – in particolare il D.Lgs. 231 – come strumento efficace per prevenire le infiltrazioni mafiose nelle aziende e promuovere un ambiente d’impresa sano e trasparente.
L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per ribadire come la legalità sia frutto di un impegno collettivo e di una costante opera di sensibilizzazione. “Solo attraverso la formazione e la partecipazione attiva dei professionisti – ha spiegato il presidente Attinelli – sarà possibile costruire un futuro libero da condizionamenti criminali, nel segno della trasparenza e della responsabilità. Un ringraziamento sentito intendo rivolgerlo a tutti coloro che hanno contribuito al successo della giornata, con l’auspicio che incontri come questo continuino a essere un punto di riferimento e ispirazione per l’intera comunità”.

© Riproduzione riservata

