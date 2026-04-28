Nuovo concorso per 28 dirigenti medici: in poche settimane banditi 84 posti a tempo indeterminato

Ragusa, 28 aprile 2026 – L’ASP di Ragusa ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 28 posti di dirigente medico in diverse discipline.

Il bando riguarda, nello specifico, 18 posti in Anestesia e Rianimazione, 1 in Ematologia, 2 in Neurologia, 1 in Reumatologia e 6 in Urologia. L’apertura dei termini per la presentazione delle domande avverrà dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il bando sarà inoltre disponibile, per esteso, sul portale InPA e sul sito istituzionale dell’ASP di Ragusa (www.asp.rg.it), sezione Bandi e Concorsi, dove saranno indicate modalità, requisiti e scadenze per la partecipazione.

Il nuovo provvedimento si inserisce nel più ampio percorso avviato dall’Azienda per rafforzare gli organici medici nelle aree considerate strategiche. Il mese scorso, infatti, era già stato indetto un concorso pubblico per la copertura di 56 posti di dirigente medico in Ortopedia e Traumatologia, Medicina d’Emergenza e Urgenza, Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base e Psichiatria.

Complessivamente, nelle ultime settimane l’ASP di Ragusa ha indetto procedure concorsuali per 84 dirigenti medici, confermando l’impegno a investire sul reclutamento di nuove professionalità e sul rafforzamento degli assetti organizzativi e assistenziali.

«L’indizione di questo nuovo concorso – dichiara il Direttore generale Giuseppe Drago – conferma la volontà dell’Azienda di intervenire con decisione sul tema del reclutamento del personale medico. Sappiamo quanto sia complesso, oggi, reperire professionisti in alcune discipline, ma proprio per questo stiamo procedendo con rapidità e continuità, utilizzando tutti gli strumenti disponibili. Rafforzare gli organici significa mettere le strutture nelle condizioni di lavorare meglio e garantire ai cittadini servizi più solidi e qualificati».

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