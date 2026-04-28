Consegnati i lavori di rifacimento del tetto della Piscina del Sole a Comiso

Comiso, 28 aprile 2026 – Sono stati consegnati i lavori di rifacimento del tetto della Piscina del Sole. “Riconsegneremo alla città una struttura completamente sicura”, dichiara l’assessore Giovanni Assenza

” Il 28 aprile 2026 è una data da ricordare – spiega l’assessore Assenza – perchè a due anni dall’evento funesto che ci ha costretto a chiudere urgentemente la struttura, finalmente I lavori di ripristino sono stati consegnati. Sono degli interventi complessi che necessitano di un totale rifacimento della copertura che sarà realizzata con materiali adeguati e a norma. I tempi della progettazione sono stati lunghi a causa di perizie tecniche approfondite che hanno evidenziato non pochi problemi . Quindi – ancora Assenza- interverremo in maniera massiccia al fine di restituire alla città un impianto sportivo a “regola d’arte”. Non a caso – conclude Giovanni Assenza – l’importo complessivo ammonta a quasi un milione di euro. Abbiamo la certezza che la nostra piscina tornerà ad essere uno dei pochi impianti in provincia di Ragusa, e più in generale in Sicilia, attrattivo per allenamenti e competizioni”.

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