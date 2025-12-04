  • 4 Dicembre 2025 -
Acate | Cronaca | Slider

Acate, Pincher ucciso da un Pitbull: azzannato il proprietario, ex carabiniere, intervenuto per difenderlo

Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 04 Dicembre 2025 – Grave episodio di aggressione canina nel pomeriggio di oggi ad Acate, in via Marconi. Un Pitbull ha brutalmente aggredito e ucciso un cagnolino di razza Pincher, azzannando anche il proprietario, un uomo di 69 anni, intervenuto per difendere il proprio animale.

La vittima, un ex carabiniere in pensione, ha riportato una profonda ferita alla mano nel tentativo di separare i due cani ed è stato medicato in ospedale. Purtroppo, per il Pincher non c’è stato nulla da fare.

Il Pitbull, nonostante indossasse un collare, non era microchippato. Dopo l’aggressione è stato bloccato e legato.

Le Forze dell’Ordine hanno immediatamente avviato le ricerche del proprietario del Pitbull. L’obiettivo è chiarire le circostanze dell’accaduto e stabilire le responsabilità: in particolare, se il cane si sia liberato accidentalmente durante una passeggiata o sia fuggito da una proprietà, violando l’obbligo di custodia. L’animale è ora sotto osservazione.

© Riproduzione riservata

