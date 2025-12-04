  • 4 Dicembre 2025 -
Attualità | Pozzallo

A Pozzallo celebrazione in onore della Patrona della Marina Militare Santa Barbara

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 04 dicembre 2025 – Questa mattina, presso la Chiesa della Madonna del Rosario del Comune di Pozzallo, si è svolta la celebrazione eucaristica in onore di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare.

La Santa Messa, officiata da Don Salvatore Bella, ha visto la partecipazione delle principali Autorità civili e militari della Provincia di Ragusa, nonché di una numerosa rappresentanza dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e una rappresentanza degli studenti del locale Istituto Superiore “G. La Pira”.

Al termine della cerimonia, il Comandante — Capitano di Fregata Luigi Vincenti — ha rivolto parole di sincera gratitudine verso i rappresentanti delle Istituzioni presenti per la grande sinergia ed a tutto il personale, militare e civile, della Capitaneria di Porto di Pozzallo e degli Uffici marittimi dipendenti. Ha sottolineato l’impegno, spesso silenzioso ma costante, profuso durante l’anno — anche nelle delicate circostanze di emergenza — per garantire la sicurezza del mare, assistere chiunque si trovi in difficoltà e assicurare il buon funzionamento delle operazioni marittime con dedizione e passione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle famiglie degli operatori della Guardia Costiera, la cui quotidiana presenza e supporto rappresentano un valore fondamentale, in grado di sostenere la costante dedizione dei loro cari.

Infine, è stato riaffermato il ruolo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia come custode dei valori, delle tradizioni e dello spirito marinaresco — valori che restano per tutti un punto di riferimento e di identità in servizio come in congedo.

585034
© Riproduzione riservata

