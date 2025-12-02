Rapimento 17enne a Vittoria, Dipasquale (PD ARS): “Operazione importante, lo Stato c’è e dà risposte chiare”

Vittoria, 02 dicembre 2025 – “L’operazione che ha portato oggi all’arresto dei presunti responsabili del sequestro del giovane avvenuto a Vittoria lo scorso 25 settembre è un risultato di grande rilievo e dimostra, ancora una volta, che lo Stato c’è e interviene con tempestività ed efficacia”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, deputato regionale del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Sento il dovere – afferma Dipasquale – di ringraziare la Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, la Procura di Ragusa, la Squadra Mobile, il Commissariato di Vittoria, il Questore e tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine impegnati in questa complessa attività investigativa. Il coordinamento tra magistratura e forze dell’ordine si conferma un presidio fondamentale per garantire sicurezza e legalità nel nostro territorio”.

“Operazioni come questa – continua – ricordano a tutti noi che la risposta dello Stato non tarda ad arrivare: quando magistrati, investigatori e corpi dello Stato possono lavorare con determinazione e competenza, i cittadini vedono risultati concreti e sentono più vicine le istituzioni”.

“Il sequestro di un ragazzo minorenne, nel cuore della città, aveva generato comprensibile allarme nella comunità. La risposta rapida e decisa arrivata oggi rappresenta un segnale significativo: chi pensa di sfidare la legge deve sapere che la risposta dello Stato sarà sempre ferma”.

“Continueremo – conclude Dipasquale – a sostenere con forza il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, e a chiedere che vengano garantite loro tutte le risorse necessarie per proseguire con efficacia nella tutela della sicurezza dei cittadini”.

