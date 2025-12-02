  • 2 Dicembre 2025 -
  2 Dicembre 2025
Monterosso Almo | Politica

Monterosso Almo premiato per la raccolta differenziata. Ricevuto un contributo regionale destinato alla riduzione della TARI

Monterosso Almo, 02 dicembre 2025 – Un nuovo traguardo per la comunità monterossana in tema di sostenibilità ambientale. Il Comune ha ricevuto dalla Regione Siciliana un contributo di 38.724,78 euro, riconosciuto in base agli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata, che si attesta al 78,61%, la più alta percentuale in tutta la provincia di Ragusa. “ Un risultato che premia l’impegno costante dei cittadini e del personale addetto ai servizi ambientali – afferma il primo cittadino Salvatore Pagano – e che testimonia la corretta gestione dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale ha annunciato che l’intera somma sarà destinata alla riduzione della TARI per le utenze domestiche, in linea con la volontà di sostenere economicamente le famiglie e incentivare le buone pratiche ambientali.
Nei prossimi giorni verranno predisposti gli atti amministrativi necessari per rendere operativa la misura. Il Comune conferma così la sua vocazione “verde” e il ruolo di modello virtuoso a livello provinciale.

© Riproduzione riservata

