  • 2 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 2 Dicembre 2025 -
Politica | Ragusa

Il Natale di Gioventù Nazionale Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 dicembre 2025 – In occasione delle festività, Gioventù Nazionale Ragusa presenta un programma di iniziative nate dal lavoro condiviso dei propri giovani militanti e pensate per offrire sostegno, serenità e un gesto concreto a chi vive un momento di difficoltà. Tre appuntamenti semplici ma significativi, frutto della volontà comune di essere vicini alla nostra comunità e di rafforzare il senso di solidarietà nel territorio.

«Quest’anno, insieme al nostro Presidente Provinciale Simone Diquattro- abbiamo scelto di rinnovare con ancora più convinzione il nostro impegno – dichiarano Marco Vitale ed Enrico Bellina Terra, responsabili organizzativi di Gioventù Nazionale Ragusa – mettendo a disposizione tempo, energie e passione per costruire insieme iniziative utili e vicine alle esigenze della città.»

Dal 8 al 20 dicembre prenderà il via la Raccolta Giocattoli, dedicata ai bambini del territorio, un gesto semplice ma capace di regalare un sorriso e un momento di gioia alle famiglie che vivono un periodo difficile.

Il 20 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, saremo presenti al Conad Salemi, in via V. Malfitano, con il Carrello Solidale, per raccogliere generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie più fragili della nostra città.

Infine, il 2 gennaio, a partire dalle 17:30, nei locali della Cattedrale in Piazza San Giovanni, si terrà la Tombolata del Cuore, un momento di comunità e condivisione pensato per iniziare insieme il nuovo anno all’insegna della solidarietà, dell’unione e delle tradizioni che ci appartengono.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a sostenere queste iniziative. Crediamo che la forza di una comunità risieda nella capacità di restare uniti e di tendere la mano a chi ha più bisogno. Insieme possiamo rendere questo Natale più giusto, più vicino e più umano.

Con questo spirito, Gioventù Nazionale Ragusa rinnova il proprio impegno per un Natale fatto di gesti concreti e di autentica partecipazione.

584745
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube