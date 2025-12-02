Il Natale di Gioventù Nazionale Ragusa

Ragusa, 02 dicembre 2025 – In occasione delle festività, Gioventù Nazionale Ragusa presenta un programma di iniziative nate dal lavoro condiviso dei propri giovani militanti e pensate per offrire sostegno, serenità e un gesto concreto a chi vive un momento di difficoltà. Tre appuntamenti semplici ma significativi, frutto della volontà comune di essere vicini alla nostra comunità e di rafforzare il senso di solidarietà nel territorio.

«Quest’anno, insieme al nostro Presidente Provinciale Simone Diquattro- abbiamo scelto di rinnovare con ancora più convinzione il nostro impegno – dichiarano Marco Vitale ed Enrico Bellina Terra, responsabili organizzativi di Gioventù Nazionale Ragusa – mettendo a disposizione tempo, energie e passione per costruire insieme iniziative utili e vicine alle esigenze della città.»

Dal 8 al 20 dicembre prenderà il via la Raccolta Giocattoli, dedicata ai bambini del territorio, un gesto semplice ma capace di regalare un sorriso e un momento di gioia alle famiglie che vivono un periodo difficile.

Il 20 dicembre, dalle 15:00 alle 19:00, saremo presenti al Conad Salemi, in via V. Malfitano, con il Carrello Solidale, per raccogliere generi alimentari e beni di prima necessità da destinare alle famiglie più fragili della nostra città.

Infine, il 2 gennaio, a partire dalle 17:30, nei locali della Cattedrale in Piazza San Giovanni, si terrà la Tombolata del Cuore, un momento di comunità e condivisione pensato per iniziare insieme il nuovo anno all’insegna della solidarietà, dell’unione e delle tradizioni che ci appartengono.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a sostenere queste iniziative. Crediamo che la forza di una comunità risieda nella capacità di restare uniti e di tendere la mano a chi ha più bisogno. Insieme possiamo rendere questo Natale più giusto, più vicino e più umano.

Con questo spirito, Gioventù Nazionale Ragusa rinnova il proprio impegno per un Natale fatto di gesti concreti e di autentica partecipazione.

