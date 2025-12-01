  • 1 Dicembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 1 Dicembre 2025 -
Ragusa | Sport

“Sport e terzo settore”. Riuscita la due giorni voluta dal Csen Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 01 dicembre 2025 – Si è conclusa con ottimi riscontri la due giorni di lavori organizzata dal comitato provinciale Csen Ragusa in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, dedicata al workshop di approfondimento “Sport e terzo settore: aggiornamento e stato dell’arte”. L’evento, ospitato nella sala conferenze dell’assessorato allo Sviluppo economico in via on. Diquattro, zona artigianale di contrada Mugno, ha registrato una partecipazione attenta e qualificata da parte di operatori, professionisti e rappresentanti del mondo sportivo locale.
In apertura dei lavori hanno portato il loro saluto il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, e l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, i quali hanno sottolineato l’importanza di appuntamenti come questo per favorire il dialogo e la formazione continua su temi di grande attualità e rilevanza. Entrambi hanno espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, ribadendo come il confronto costante su questioni normative e gestionali sia essenziale per la crescita e lo sviluppo del movimento sportivo territoriale.
I lavori sono stati moderati da Sergio Cassisi, componente della direzione nazionale Csen, presidente del comitato provinciale Csen Ragusa e consigliere Odcec di Ragusa, che ha guidato il dibattito e stimolato la partecipazione dei presenti. Tra i relatori, Francesco De Nardo, vicepresidente nazionale Csen e coordinatore nazionale Fiscocsen, ha approfondito il tema “Gli obblighi del safeguarding nello sport. Sport ed Ets: confronto tra le due riforme”, offrendo un quadro puntuale sulle nuove responsabilità e sugli scenari normativi che coinvolgono associazioni sportive e terzo settore. Proprio Cassisi ha voluto mettere in rilievo che, grazie all’azione congiunta di Csen e FiscoCsen, unitamente al forum del Terzo settore, è stato scongiurato l’assoggettamento all’articolo 10 della legge Iva per le attività svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche e, più in generale, dagli enti del terzo settore. Dopo il rinvio di un anno già concesso fino al 2025, arriva ora un’ulteriore proroga di dieci anni: l’entrata in vigore delle norme che avrebbero imposto obblighi contabili, di fatturazione e adempimenti Iva viene spostata direttamente al 2036. “Una misura – chiarisce il presidente Cassisi – che evita alle associazioni di dover sostenere costi e procedure tipiche delle attività commerciali, pur operando a favore dei propri associati”.
Si segnala che, per sopraggiunti impegni, il dott. Simone Boschi non ha potuto prendere parte ai lavori, come inizialmente programmato. Nonostante ciò, il workshop ha rappresentato un’occasione preziosa di aggiornamento e crescita professionale, testimoniata anche dall’alto numero di partecipanti che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con esperti del settore.
A tutti i presenti è stato rilasciato un attestato di partecipazione e riconosciuti 8 crediti formativi. Il successo di questa iniziativa conferma il ruolo centrale del Csen e dell’Ordine dei dottori commercialisti nel promuovere momenti di formazione e confronto, fondamentali per sostenere una comunità sportiva aperta, inclusiva e sempre più qualificata. L’auspicio condiviso è che simili appuntamenti possano diventare una costante nel panorama locale, alimentando cultura, competenza e spirito di collaborazione.

584614
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube