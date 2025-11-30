Monterosso Almo. Massimiliano Chessari premiato Miglior Organizzatore di Matrimoni in Italia al “Ride The Wave Meet Up”

Monterosso Almo, 30 novembre 2025 – Un riconoscimento che celebra l’eccellenza siciliana nel panorama nazionale del wedding. Massimiliano Chessari, nato a Ragusa e residente a Monterosso Almo, è stato premiato come Miglior Organizzatore di Matrimoni in Italia durante la quinta edizione del Ride The Wave Meet Up, l’evento più atteso dai professionisti del settore, che si è svolto il 29 novembre a Roma, nello scenografico Spazio 900 all’EUR. L’iniziativa, organizzata dalla celebre wedding planner Roberta Torresan, ha riunito i maggiori esperti e operatori del settore provenienti da tutto il Paese. In questo contesto di altissimo livello, la vittoria di Chessari ha assunto un valore ancora più significativo, consacrandolo definitivamente tra le eccellenze italiane del wedding. Direttore della prestigiosa Villa Gerosa a Ragusa, Massimiliano Chessari è noto per l’eleganza impeccabile dei suoi eventi, la cura minuziosa di ogni dettaglio e la capacità di trasformare il sogno di ogni coppia in un’esperienza indimenticabile. Il premio conferito a Roma riconosce una carriera costruita con passione, intuizione e professionalità.

L’annuncio in sala è stato accolto con un’emozione intensa. Chessari, visibilmente commosso, ha dichiarato:

“Dedico questo premio alla mia terra, alla mia squadra e alle coppie che ogni giorno si affidano a me. È un onore rappresentare la Sicilia in un contesto così importante.”

Il Ride The Wave Meet Up è considerato un termometro autorevole della qualità e dell’innovazione nel settore dei matrimoni in Italia. L’edizione di quest’anno ha confermato l’altissimo livello e la selettività del riconoscimento, reso ancora più prestigioso dalla cornice romana ideata da Roberta Torresan.

Per Monterosso Almo e per l’intera provincia di Ragusa, il premio a Massimiliano Chessari rappresenta un orgoglio e una testimonianza di quanto talento e dedizione possano portare il territorio ibleo a brillare sulla scena nazionale.

Nella foto Massimiliano Chessari premiato a Roma.

