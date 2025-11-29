Vittoria. Variazione di Bilancio 2025: Non una mera correzione per far fronte a emergenze ma Strategia di Consolidamento e Sviluppo

Vittoria, 29 Novembre 2025 – Il Consiglio Comunale ha approvato l’atto di variazione di bilancio che non è un mero adempimento tecnico-contabile, bensì la certificazione di una gestione virtuosa e lungimirante. Tradizionalmente, le variazioni servono a correggere deviazioni o far fronte a emergenze; quella dell’Amministrazione Comunale, al contrario, è la fotografia del successo amministrativo che trasforma i risultati positivi in nuove opportunità per la comunità.

Questa variazione certifica il successo dell’azione amministrativa politica di gestione e riscossione, dimostrando che i risultati derivano da una maggiore efficienza amministrativa e non da una maggiore pressione fiscale sui cittadini.

Gli aumenti significativi delle previsioni di incasso per Addizionale IRPEF (€ 483.000,00), IMU (€ 200.000,00) e, cruciale, l’efficacia della riscossione coattiva TARI (€ 161.886,62), non sono frutto di nuovi aumenti tributari, ma il risultato diretto di una migliore attività di accertamento e contrasto all’evasione. Si certificano inoltre incassi certi relativi a canoni e trasferimenti per oltre € 263.000,00.

La capacità di coprire spese impreviste o aumentate senza gravare sui cittadini è la massima espressione della responsabilità finanziaria. Le maggiori entrate libere sono state strategicamente utilizzate per: la Copertura di Spese Inderogabili: L’incremento dei costi per Energia Elettrica (€ 530.000,00) e Conferimento Rifiuti (€ 410.000,00) viene interamente coperto dalle maggiori entrate tributarie.

Viene prevista la somma di € 92.254,81 per il rimborso dell’ammortamento delle quote capitali, ribadendo la sostenibilità di gestione del debito.

Le modifiche compensative degli oneri stipendiali sono un atto di coerenza per adeguare i capitoli di bilancio all’evoluzione della macrostruttura dell’Ente e garantire la corretta imputazione della spesa per il personale. Il successo amministrativo si misura nella capacità di attrarre risorse esterne e investire in modo mirato nel benessere della comunità. Questa variazione è un manifesto della vocazione sociale dell’amministrazione comunale:

Attrazione di Finanziamenti PNRR e FSE: Si iscrivono a bilancio € 143.000,00 per il PNRR (Percorsi di autonomia per persone con disabilità) e si integra il progetto FSE “DesTEENazione” con € 312.490,29, portando il totale del progetto a oltre 3,1 milioni di euro.

Riconoscimento del Lavoro Sociale: L’integrazione del FSE è specificamente destinata all’adeguamento dei piani finanziari al nuovo CCNL delle Cooperative Sociali.

Commentano il Sindaco Aiello e il Vice Sindaco Fiorellini: “Questi fondi non solo potenziano l’inclusione sociale, ma garantiscono una migliore retribuzione e dignità lavorativa agli operatori del settore. La nostra capacità progettuale di intercettare fondi europei e nazionali ci permette di investire senza oneri locali, trasformando la capacità amministrativa in un’azione concreta di lotta alle povertà e per l’autonomia”.

Il Vice Sindaco Giuseppe Fiorellini inoltre ha aggiunto: “Abbiamo garantito la copertura di spese correnti essenziali per oltre € 940.000,00, di fatto neutralizzando l’impatto dell’inflazione sui servizi, senza ricorrere a un incremento delle tariffe o delle aliquote locali. E’ il risultato di una finanza al servizio della comunità. Il risultato che presentiamo oggi è la manifestazione tangibile di un chiaro indirizzo politico: il nostro mandato riformatore ad un’azione di Governo che ha scelto di superare la logica della sopravvivenza finanziaria per abbracciare quella della visione strategica”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha dichiarato: “Questo consolidamento fiscale ci permette di premiare chi paga correttamente e garantire che tutti contribuiscano in modo equo. I maggiori incassi sono la prova che la nostra lotta all’evasione sta dando i suoi frutti. L’efficienza operata dalle Direzioni Bilancio e Tributi, come la rinnovata capacità progettuale della Direzione Servizi Sociali oggi permette un’accelerazione dell’investimento sociale, trasformando le risorse in opportunità concrete per ogni cittadino. A dimostrazione che la buona amministrazione non è un ostacolo, ma il motore dell’innovazione sociale”.

Sindaco e Vicesindaco ribadiscono che l’attuale amministrazione è in grado di consolidare l’efficienza della riscossione senza aumentare la pressione fiscale. Coprire spese crescenti utilizzando le risorse liberate dalla buona gestione. Investire in modo massiccio nell’inclusione e nello sviluppo sociale attraverso l’attrazione strategica di fondi.

Salva