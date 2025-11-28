  • 28 Novembre 2025 -
Slider | Spettacolo

Sicilia protagonista a XFactor. Rob e Delia Buglisi sono in finale

Tempo di lettura: 2 minuti

28 Novembre 2025  – La Sicilia si prepara a fare il tifo in massa: il prossimo 4 dicembre  il palco di X Factor parlerà (anche) catanese. Le due talentuose artiste, Roberta Scandurra (in arte Rob) di Trecastagni e Delia Buglisi di Paternò, hanno conquistato la finale del celebre talent show, portando sul palco stili unici e una forte identità territoriale.

Le due concorrenti rappresentano due facce della ricchezza musicale siciliana: Roberta Scandurra, in arte Rob, del Team Paola Iezzi, ha conquistato pubblico e giuria con le sue graffianti note punk. La sua energia esplosiva e l’attitudine ribelle l’hanno resa una delle figure più riconoscibili e d’impatto di questa edizione, capace di dare un tocco unico a ogni performance; Delia Buglisi, proveniente da Paternò,  del Team Jack La Furia, si distingue per uno stile originale e profondo che rappresenta una vera e propria fusione artistica. Il suo sound amalgama la sicilianità più autentica con le sonorità del folk e l’eredità dei grandi cantautori, creando atmosfere suggestive e intense.

L’accesso alla finale è  un traguardo eccezionale, frutto di mesi di lavoro, talento e passione.

Gli altri due finalisti sono  PierC ed EroCaddeo.

I quattro finalisti si esibiranno in tre manche dove porteranno: il Best of, ovvero un medley dei brani che hanno cantato durante il loro percorso, l’inedito e “My Song” (il loro cavallo di battaglia). Al termine di ognuna, i giudici Francesco Gabbani, Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, potranno esprimersi sulla performance ma il loro giudizio non avrà peso. Nella finale, infatti, soltanto il pubblico, per mezzo del televoto, potrà scegliere il suo artista preferito. In ogni caso tutti e quattro i concorrenti arrivano al round finale e solo all’ultimo momento conosceremo il nome del vincitore, che si aggiudicherà un contratto discografico con Warner Music.

Come si vota

Il voto durante la finale sarà disponibile, come nei Live, tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito. Sul web accedendo al sito xfactor.sky.it da computer o cellulare, collegandosi al proprio Sky ID oppure registrandosi o collegandosi con Facebook, Apple o Google. In alternativa potete scaricare gratis l’App X Factor 2025 accedendo all’apposita sezione. Per votare è necessario fare il collegamento con Sky Id, Facebook, Apple Id o Google. Altra opportunità di votazione è utilizzare il decoder Sky Q premendo il tasto verde del telecomando. Oppure usare Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

