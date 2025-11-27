Vittoria-Comiso: 13 Indagati davanti al GIP per traffico di droga. La maggioranza si avvale della facoltà di non rispondere

CATANIA, 27 Novembre 2025- Si è tenuta ieri mattina, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Catania, Anna Maria Cristaldi, l’udienza di garanzia per i tredici indagati arrestati nei giorni scorsi. Gli indagati, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catania, sono comparsi in videoconferenza.

Gli arresti sono stati eseguiti congiuntamente dal personale della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato e della Compagnia Carabinieri di Vittoria. Le accuse mosse dalla Procura riguardano la partecipazione a due distinte associazioni a delinquere finalizzate al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attive principalmente tra i comuni di Vittoria e Comiso.

Secondo l’impianto accusatorio, una delle associazioni sarebbe stata promossa e diretta da Massimiliano Buzzone e Francesco Giliberto, mentre la seconda farebbe capo a Giuseppe Russo.

Durante l’interrogatorio di garanzia, quasi tutti gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il collegio difensivo è composto da diversi legali: quattro degli indagati sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Di Stefano, due dall’avvocato Enrico Platania, e uno ciascuno dagli avvocati Matteo Anzalone, Salvatore Citrella, Rocco Di Dio, Francesco Antille ed Emilio Cintolo.

I legali hanno già annunciato la volontà di presentare ricorso formale davanti al Tribunale del Riesame di Catania per contestare i provvedimenti restrittivi.

Di seguito l’elenco dei tredici indagati sottoposti a misura cautelare:

Emanuele Lauretta (47 anni)

Giuseppe Russo (50 anni)

Orazio Tasca (51 anni)

Gioacchino Fiore (49 anni)

Hedi Belgacem (37 anni)

Massimiliano Buzzone (47 anni)

Emanuela Tummino (34 anni)

Francesco Giliberto (43 anni)

Santino Russo (40 anni)

Giuseppe Cutrona (32 anni)

Giovanni Cutrona (58 anni)

Gaetano Di Stefano (29 anni)

Giovanni Stefano Tummino (38 anni)

