  • 27 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 27 Novembre 2025 -
Comiso | Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Vittoria

Vittoria-Comiso: 13 Indagati davanti al GIP per traffico di droga. La maggioranza si avvale della facoltà di non rispondere

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA, 27 Novembre 2025- Si è tenuta ieri mattina, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Catania, Anna Maria Cristaldi, l’udienza di garanzia per i tredici indagati arrestati nei giorni scorsi. Gli indagati, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catania, sono comparsi in videoconferenza.

Gli arresti sono stati eseguiti congiuntamente dal personale della Squadra Mobile di Ragusa, del Commissariato e della Compagnia Carabinieri di Vittoria. Le accuse mosse dalla Procura riguardano la partecipazione a due distinte associazioni a delinquere finalizzate al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attive principalmente tra i comuni di Vittoria e Comiso.

Secondo l’impianto accusatorio, una delle associazioni sarebbe stata promossa e diretta da Massimiliano Buzzone e Francesco Giliberto, mentre la seconda farebbe capo a Giuseppe Russo.

Durante l’interrogatorio di garanzia, quasi tutti gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il collegio difensivo è composto da diversi legali: quattro degli indagati sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Di Stefano, due dall’avvocato Enrico Platania, e uno ciascuno dagli avvocati Matteo Anzalone, Salvatore Citrella, Rocco Di Dio, Francesco Antille ed Emilio Cintolo.

I legali hanno già annunciato la volontà di presentare ricorso formale davanti al Tribunale del Riesame di Catania per contestare i provvedimenti restrittivi.

Di seguito l’elenco dei tredici indagati sottoposti a misura cautelare:

  • Emanuele Lauretta (47 anni)

  • Giuseppe Russo (50 anni)

  • Orazio Tasca (51 anni)

  • Gioacchino Fiore (49 anni)

  • Hedi Belgacem (37 anni)

  • Massimiliano Buzzone (47 anni)

  • Emanuela Tummino (34 anni)

  • Francesco Giliberto (43 anni)

  • Santino Russo (40 anni)

  • Giuseppe Cutrona (32 anni)

  • Giovanni Cutrona (58 anni)

  • Gaetano Di Stefano (29 anni)

  • Giovanni Stefano Tummino (38 anni)

584207
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube