  • 27 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 27 Novembre 2025 -
Modica | Politica

Modica sotto shock: Sinistra Italiana condanna l’attentato alla Guardia di Finanza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 27 Novembre 2025 – Un atto di criminalità senza precedenti ha scosso la città di Modica, dove nella notte ignoti hanno incendiato tre auto della Guardia di Finanza parcheggiate davanti alla caserma in pieno centro storico. L’episodio ha suscitato la ferma reazione della politica locale.

Vito D’Antona, esponente di Sinistra Italiana, ha diffuso un comunicato per condannare l’accaduto e sollecitare un’azione immediata.

Nel suo intervento, D’Antona ha definito l’incendio come “un attacco diretto nei confronti di una delle istituzioni impegnate quotidianamente nella difesa della legalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini.”

Sinistra Italiana sottolinea la gravità del gesto, un “atto eclatante e di turbamento che colpisce la nostra città, che non ha mai registrato un atto di criminalità così grave”, specialmente in un momento in cui Modica è già attenzionata per diversi episodi di microcriminalità.

Il partito ha espresso la sua piena solidarietà “alle donne e agli uomini alle dipendenze della Guardia di Finanza per l’attacco subìto” e ha manifestato fiducia nel “veloce lavoro di indagine” delle Forze dell’Ordine per assicurare gli autori dell’attentato alla giustizia.

D’Antona ha ribadito la necessità di preservare l’identità di Modica come “città sana, laboriosa, sicura ed impermeabile a qualsiasi fenomeno criminoso”.

A tal fine, Sinistra Italiana ritiene fondamentale una “proficua e costante collaborazione” tra tutte le componenti sociali e istituzionali: amministrazione locale, forze dell’ordine, forze politiche, associazioni di categoria, sindacati e cittadini.

Nell’immediato, Sinistra Italiana avanza una proposta concreta all’Amministrazione Comunale:  “Richiedere una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, da tenersi a Modica, per individuare tutti gli strumenti utili a riportare serenità tra i cittadini.”

L’obiettivo è quello di rispondere con la massima fermezza e coordinamento a questo grave segnale di attacco alla sicurezza pubblica.

584283
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube