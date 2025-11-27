Modica sotto shock: Sinistra Italiana condanna l’attentato alla Guardia di Finanza

Modica, 27 Novembre 2025 – Un atto di criminalità senza precedenti ha scosso la città di Modica, dove nella notte ignoti hanno incendiato tre auto della Guardia di Finanza parcheggiate davanti alla caserma in pieno centro storico. L’episodio ha suscitato la ferma reazione della politica locale.

Vito D’Antona, esponente di Sinistra Italiana, ha diffuso un comunicato per condannare l’accaduto e sollecitare un’azione immediata.

Nel suo intervento, D’Antona ha definito l’incendio come “un attacco diretto nei confronti di una delle istituzioni impegnate quotidianamente nella difesa della legalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini.”

Sinistra Italiana sottolinea la gravità del gesto, un “atto eclatante e di turbamento che colpisce la nostra città, che non ha mai registrato un atto di criminalità così grave”, specialmente in un momento in cui Modica è già attenzionata per diversi episodi di microcriminalità.

Il partito ha espresso la sua piena solidarietà “alle donne e agli uomini alle dipendenze della Guardia di Finanza per l’attacco subìto” e ha manifestato fiducia nel “veloce lavoro di indagine” delle Forze dell’Ordine per assicurare gli autori dell’attentato alla giustizia.

D’Antona ha ribadito la necessità di preservare l’identità di Modica come “città sana, laboriosa, sicura ed impermeabile a qualsiasi fenomeno criminoso”.

A tal fine, Sinistra Italiana ritiene fondamentale una “proficua e costante collaborazione” tra tutte le componenti sociali e istituzionali: amministrazione locale, forze dell’ordine, forze politiche, associazioni di categoria, sindacati e cittadini.

Nell’immediato, Sinistra Italiana avanza una proposta concreta all’Amministrazione Comunale: “Richiedere una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, da tenersi a Modica, per individuare tutti gli strumenti utili a riportare serenità tra i cittadini.”

L’obiettivo è quello di rispondere con la massima fermezza e coordinamento a questo grave segnale di attacco alla sicurezza pubblica.

