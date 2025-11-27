  • 27 Novembre 2025 -
Modica

La Creperia del Corso inaugura la nuova sede: appuntamento oggi, 27 novembre

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo 25 anni di attività nel cuore di Modica Bassa, la storica Creperia del Corso di Maurizio Petrolo si rinnova e si trasferisce in una nuova location, sempre lungo Corso Umberto, senza abbandonare le proprie radici. La nuova sede verrà ufficialmente inaugurata oggi, 27 novembre, con l’apertura al pubblico a partire dal pomeriggio. Un momento atteso da clienti affezionati e cittadini che negli anni hanno visto nella Creperia un punto di riferimento della vita sociale e gastronomica della città. «Cambiamo location, non cambiamo anima» è il messaggio che accompagna questo passaggio. Il nuovo locale offrirà un ambiente rinnovato, più moderno e funzionale, introducendo anche alcune novità nel menù, pur mantenendo gli stessi sapori e la cura che da sempre caratterizzano l’attività di Maurizio e della sua famiglia. La Creperia del Corso è stata negli ultimi anni una delle poche attività storiche rimaste operative in un tratto del centro che ha assistito alla chiusura di numerosi esercizi commerciali. La decisione di investire nuovamente in Corso Umberto rappresenta dunque un segnale forte e positivo per il territorio: un esempio concreto di come si possa crescere senza lasciare il centro storico e senza rinunciare alla propria identità. Con l’inaugurazione di oggi, la Creperia del Corso apre un nuovo capitolo della sua storia, confermando il proprio ruolo nella comunità e rinnovando l’impegno a offrire qualità, accoglienza e tradizione. Un’inaugurazione che non è solo un evento commerciale, ma un pezzo di storia che continua. Un segnale di vitalità per Modica Bassa, che grazie a realtà come questa dimostra di avere ancora molto da raccontare.

© Riproduzione riservata

