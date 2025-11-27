Food Mama Fest alla Biblioteca “Salvatore Quasimodo”: libri, stelle e sapori di Sicilia

Modica, 29-30 novembre 2025 – La Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo” ospita due appuntamenti letterari nell’ambito del Food Mama Fest, la manifestazione dedicata ai tesori enogastronomici del territorio ibleo, tra degustazioni, narrazioni e cultura del cibo.

Sabato 29 novembre, ore 18.00 – Presentazione del libro Oroscopo 2026 di Simon & The Stars (Rizzoli), in collaborazione con la Mondadori Bookstore di Modica, a cura di Giada Giaquinta. L’autore guida i lettori segno per segno e mese per mese, tra transiti astrologici, tarocchi e numerologia, per affrontare il nuovo anno con consapevolezza e energia.

Domenica 30 novembre, ore 11.00 – Presentazione del libro Il Natale a Modica, in collaborazione con la Mondadori Bookstore di Modica. Un itinerario tra memoria, gusto e tradizione di Michele Sammito, un viaggio tra luci, suoni e profumi della città, alla scoperta delle tradizioni natalizie e dei sapori tipici della Sicilia.

In entrambi gli appuntamenti, i lettori potranno partecipare alle Degustazioni letterarie curate da I Sapori di Nonna Tina, unendo cultura e gusto in un’esperienza sensoriale unica.

Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo”, Corso Umberto I, 239 – Modica

Sabato 29 novembre ore 18.00 | Domenica 30 novembre ore 11.00

Evento nell’ambito del Food Mama Fest, dedicato ai tesori enogastronomici del territorio ibleo, in uno dei luoghi simbolo della città, la Biblioteca “Salvatore Quasimodo”.

