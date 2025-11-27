Chiaramonte Gulfi, Iacono: “Vertice in Prefettura sulle mobilità dei dipendenti comunali”

Ragusa, 27 novembre 2025 – Si è tenuto quest’oggi in Prefettura a Ragusa un importante vertice per affrontare la complessa situazione del personale del Comune di Chiaramonte Gulfi, messo in discussione dalle recenti decisioni dell’amministrazione comunale riguardo esuberi e mobilità.

All’incontro, presieduto dalPrefetto di Ragusa, hanno preso parte il Sindaco di Chiaramonte, le rappresentanze delle sigle sindacali e Gaetano Iacono, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

Il consigliere Gaetano Iacono ha espresso gratitudine al Prefetto per l’attenzione dimostrata, sottolineando come l’incontro odierno sia un “dato positivo” che dimostra che le pressanti richieste avanzate in Consiglio comunale sono state finalmente ascoltate.

Iacono ha ribadito la necessità di “tutelare i dipendenti del Comune di Chiaramonte e dare loro serenità e stabilità lavorativa”. Ha inoltre criticato le scelte dell’amministrazione che, pur individuando otto unità in esubero, aveva contemporaneamente annunciato sei nuove assunzioni.

L’intervento delle sigle sindacali ha permesso di fare un quadro dettagliato della situazione, evidenziando diverse incongruenze nella delibera della Giunta comunale che ha messo in bilico il futuro lavorativo di diversi dipendenti.

Nello specifico, Iacono ha contestato il costo del personale indicato nella delibera – oltre $1,7$ milioni di euro – è ritenuto sovrastimato; appare anomala l’imputazione interamente a carico del Comune del costo di 31 dipendenti stabilizzati, la cui spesa è in realtà coperta per l’$80\%$ da fondi regionali.

Il vertice si è concluso con l’impegno a compiere passaggi di approfondimento ulteriori sulla questione.

Il coordinatore di FdI si è detto fiducioso che la concertazione della Prefettura garantirà la tutela degli interessi del Comune e dei dipendenti. “Il tavolo di oggi e le risultanze finali ci indicano che la nostra azione di denuncia, unitamente all’impegno puntuale e proficuo delle sigle sindacali, ha prodotto un primo e importante risultato,” ha concluso Iacono, auspicando che l’amministrazione comunale ne prenda atto e che presto vi siano novità positive per i lavoratori.

