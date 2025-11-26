  • 26 Novembre 2025 -
Attualità | chiaramonte gulfi

Riconoscimento storico: il Carnevale di Chiaramonte Gulfi entra nell’èlite nazionale!

CHIARAMONTE GULFI, 26 Novembre 2025  – Grande festa e soddisfazione per la comunità di Chiaramonte Gulfi. Il celebre Carnevale cittadino è stato ufficialmente riconosciuto come Carnevale Storico d’Italia dal Ministero della Cultura.

Il prestigioso traguardo è stato sancito con il Decreto Dirigenziale Generale (D.D.G.) del 24 novembre 2025, che include la manifestazione chiaramontana tra i soli 76 Carnevali storici che godono di questo riconoscimento a livello nazionale.

L’iscrizione in questo elenco d’élite non solo attesta il valore culturale e le radici storiche dell’evento, ma apre anche nuove opportunità di promozione e valorizzazione a livello nazionale.

Il risultato è frutto di un intenso e meticoloso lavoro di documentazione e promozione. Le persone che hanno guidato l’iter burocratico e storico vengono ringraziate pubblicamente per il loro impegno:  “Un ringraziamento speciale – commenta il sindaco, Mario Cutello –  va all’ottimo lavoro di squadra di Claudia D’Amato,  Florenzo Melia e dell’assessore Catania, che hanno lavorato ininterrottamente per raggiungere questo importante obiettivo”.

Il riconoscimento del Ministero della Cultura rappresenta un punto di svolta per il Carnevale di Chiaramonte Gulfi, proiettandolo in una dimensione nazionale e celebrando la tradizione e la passione che animano ogni anno questa storica festa.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

