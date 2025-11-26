Acate: aggredisce un Poliziotto in borghese con un coltello, bloccato da un collega e passanti

ACATE, 26 Novembre 2025 – Tensione nella mattinata odierna ad Acate, dove un cittadino extracomunitario è stato bloccato e arrestato dopo aver tentato di accoltellare un agente di Polizia libero dal servizio (in borghese).

L’episodio è avvenuto intorno alle 10:30 all’incrocio tra Via XX Settembre e Via Salvo D’Acquisto. L’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, stava presumibilmente imbrattando un muro con delle scritte quando è stato notato da un poliziotto che si trovava di passaggio.

L’agente, insospettito, si è avvicinato per chiedere spiegazioni. La reazione dell’extracomunitario è stata repentina e violenta: in risposta alla domanda, l’uomo ha estratto un coltello e ha immediatamente tentato di colpire il poliziotto, inseguendolo per un breve tratto.

Solo grazie al pronto intervento di un collega del poliziotto e all’aiuto di alcuni passanti, che sono intervenuti con coraggio per disarmarlo, l’aggressore è stato bloccato a terra e immobilizzato in attesa dell’arrivo dei rinforzi.

La Volante della Polizia è intervenuta tempestivamente sul posto per prendere in custodia l’uomo, che sarà ora chiamato a rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio, oltre all’eventuale reato di imbrattamento.

