Modica. Presentazione del volume “Ci hanno nascosto Danilo Dolci”

Modica, 26 novembre 2025 – Venerdì 5 dicembre alle ore 18:00, presso la Bottega Casa “Don Puglisi” di Modica, si terrà la presentazione del volume “Ci hanno nascosto Danilo Dolci” di Giuseppe Maurizio Piscopo. L’incontro, moderato dal presidente della Cooperativa “Don Puglisi”, Maurilio Assenza, vedrà la presenza dell’autore del libro e di Amico Dolci, Presidente del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci. Sarà un’occasione per riscoprire la figura e l’eredità di uno dei protagonisti più significativi dell’impegno civile in Sicilia.

Sociologo, educatore e attivista nonviolento, Danilo Dolci ha dedicato la sua vita alla promozione dello sviluppo comunitario, alla lotta contro l’emarginazione e alla costruzione di pratiche educative fondate sull’ascolto e sulla partecipazione attiva. Le sue esperienze di lavoro collettivo, le inchieste sociali e le iniziative di mobilitazione nonviolenta hanno lasciato un patrimonio di strumenti e visioni ancora oggi attualissimo.

Pertanto, in un tempo caratterizzato da nuove forme di fragilità e da un crescente bisogno di coesione sociale, il messaggio di Dolci rappresenta un punto di riferimento prezioso: un invito a ripensare il ruolo delle comunità, della scuola, delle istituzioni e della cittadinanza attiva.

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa “Don Puglisi”, con il sostegno della BCC di Pachino e con il patrocinio dei Comuni di Modica e Ragusa, è aperta alla cittadinanza, alle scuole, alle realtà associative e a chiunque voglia riscoprire l’importante eredità di Danilo Dolci.

Salva