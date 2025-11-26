Modica, 26 novembre 2025 – Modica Celebra la Giornata Contro la Violenza sulle Donne: Successo per la Tavola Rotonda “Violenza e tutele: tra passato, presente e futuro” Modica celebra la Giornata Contro la Violenza sulle Donne: Successo per la Tavola Rotonda “Violenza e tutele: tra passato, presente e futuro” Modica, 26 Novembre 2025 – Si è conclusa con grande partecipazione e profonda riflessione la Tavola Rotonda “Violenza e tutele: tra passato, presente e futuro”, tenutasi ieri, 25 Novembre, alle ore 17.30 presso il Palazzo della Cultura di Modica, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento, promosso con l’obiettivo di analizzare le sfide attuali e future nel contrasto alla violenza di genere, ha visto una platea attenta e la presenza di autorevoli relatori del mondo istituzionale, forense, psicologico e del terzo settore e tanti tantissimi giovani. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Maria Ministeri, il dibattito è entrato nel vivo, moderato dalla Prof.ssa Teresa Floridia, Presidente dell’Associazione Ipso Facto. Gli illustri partecipanti hanno offerto prospettive multidisciplinari sul tema: Dott.ssa Giovanna Tiberio, Psicologa e Psicoterapeuta, ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti psicologici delle vittime e sui percorsi di recupero. Dott. Lorenzo Cariola, Dirigente del Commissariato di P.S. di Modica e Vice Questore Aggiunto, ha illustrato il ruolo delle forze dell’ordine e gli strumenti di tutela. Avv.ta Laura Vernuccio, Operatrice Sportello Antiviolenza, ha condiviso l’esperienza diretta nell’assistenza legale e pratica alle donne in difficoltà. Avv.ta Elena Frasca, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense di Ragusa, ha discusso il quadro normativo e le iniziative della categoria forense. Dott.ssa Concetta Caruso, già Viceprefetto Vicario presso la Prefettura di Trapani, ha portato il punto di vista istituzionale sulle politiche di prevenzione e intervento. Prof.ssa Eugenia Calvaruso, Vice Presidente Centro Studi sulla Contea, ha arricchito il dibattito con un’analisi storica e sociale del fenomeno. Dott.ssa Giusy Caccamo, Responsabile Casa Protetta “La forza della vita”, ha descritto l’importanza dei rifugi e dell’accoglienza protetta. Carla Avola e Asia Amato, rispettivamente Rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti e Rappresentante d’Istituto, hanno sottolineato la necessità di sensibilizzazione nelle nuove generazioni. Un Gesto Concreto di Solidarietà, Consapevolezza e Responsabilità collettiva. A conclusione dell’iniziativa, è stato dato spazio alla solidarietà con una donazione in favore di “GustAmi”, cooperativa sociale. Questo gesto è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione delle Donne del vino, della Fattoria delle Torri e della palestra Vitality, che hanno unito le forze per sostenere un progetto di inclusione sociale e lavorativa. L’Amministrazione Comunale e gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e riaffermano il loro impegno costante nella lotta contro ogni forma di violenza di genere, richiamando l’intera comunità a una vigilanza e una responsabilità collettiva.

