Trionfo Ibleo nell’Alta Cucina: Duomo e Votavota brillano nella Top 50 Ristoranti Italiani 2026

RAGUSA, 26 Novembre 2025 – La provincia di Ragusa si conferma un faro dell’alta gastronomia italiana, piazzando due sue eccellenze nella prestigiosa classifica “50 Top Italy 2026 – Grandi Ristoranti”. Il risultato, che celebra il meglio della ristorazione d’autore nel Paese, vede entrambi i locali ragusani in netta ascesa e tra i vertici assoluti.

A guidare la pattuglia iblea è il ristorante Duomo di Ragusa Ibla, guidato dallo chef pluristellato Ciccio Sultano, che conquista un sensazionale 4° posto nella classifica generale.

Il posizionamento nei primissimi posti d’Italia è la conferma della maestria dello chef Sultano, riconosciuto per la sua cucina che esprime con eleganza e innovazione la storia e i sapori autentici della Sicilia. Il Duomo si attesta così tra le mete gastronomiche imperdibili non solo in Sicilia, ma nell’intero panorama culinario italiano.

Una splendida ascesa è stata registrata anche per il ristorante Votavota di Marina di Ragusa, che si colloca al 46° posto della Top 50.

Il locale, guidato dagli chef Giuseppe Causarano e Antonio Colombo, è celebre per la sua cucina creativa che unisce l’eccellenza delle materie prime locali, spesso provenienti dal loro orto di proprietà, con una visione contemporanea. Il riconoscimento premia la capacità del ristorante di offrire un’esperienza culinaria di altissimo livello a due passi dal mare, consolidando la reputazione di Marina di Ragusa come destinazione gourmet.

Il doppio piazzamento nella classifica dei “Grandi Ristoranti” di 50 Top Italy 2026 testimonia la vivacità, la qualità e la costante ricerca dell’eccellenza che caratterizzano l’offerta gastronomica della provincia di Ragusa.

