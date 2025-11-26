  • 26 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa | Slider

Chiusure notturne sulla Ragusa-Catania per il varo di un nuovo cavalcavia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

LICODIA EUBEA, 26 Novembre 2025  – L’Anas ha programmato importanti interventi lungo l’itinerario “Ragusa-Catania” per il prossimo fine settimana. Le operazioni, previste in orario notturno per minimizzare i disagi, riguardano il varo del quinto cavalcavia del Lotto 2, nel territorio di Licodia Eubea.

L’intervento consiste nell’installazione di una nuova opera sovrappassante sulla strada statale 514 “Di Chiaramonte”, precisamente al km 22,500.

  • Il cavalcavia è una struttura con un impalcato metallico;

  • La luce è di 42,50 metri;

  • Sarà posizionato tra le due carreggiate della nuova “Ragusana” attualmente in costruzione.

Per consentire le operazioni di sollevamento e varo della struttura, sarà necessaria la chiusura temporanea della SS 514 nel tratto compreso tra i km 18,600 e 26,900, secondo la seguente pianificazione:

FaseData e Ora di ChiusuraData e Ora di Riapertura
Prima FaseSabato 29 novembre, ore 18:00Domenica 30 novembre, ore 6:00
Seconda FaseDomenica 30 novembre, ore 18:00Lunedì 1° dicembre, ore 6:00

Durante le ore di chiusura, il traffico proveniente da Ragusa e diretto a Catania dovrà seguire un percorso alternativo:

  1. Uscita Obbligatoria: Svincolo in contrada Dicchiara (km 18 della SS 514).

  2. Deviazione: Il traffico sarà deviato sulla Strada Provinciale 38 III e sulla Strada Comunale “Dicchiara”.

  3. Rientro: Rientro sulla SS 514 allo svincolo di “Sciri-Licodia”.

Il percorso alternativo sarà adeguatamente segnalato e presidiato dal personale dell’Anas e dell’impresa appaltatrice per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti.

584124
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube