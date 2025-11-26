Chiusure notturne sulla Ragusa-Catania per il varo di un nuovo cavalcavia

LICODIA EUBEA, 26 Novembre 2025 – L’Anas ha programmato importanti interventi lungo l’itinerario “Ragusa-Catania” per il prossimo fine settimana. Le operazioni, previste in orario notturno per minimizzare i disagi, riguardano il varo del quinto cavalcavia del Lotto 2, nel territorio di Licodia Eubea.

L’intervento consiste nell’installazione di una nuova opera sovrappassante sulla strada statale 514 “Di Chiaramonte”, precisamente al km 22,500.

Il cavalcavia è una struttura con un impalcato metallico;

La luce è di 42,50 metri;

Sarà posizionato tra le due carreggiate della nuova “Ragusana” attualmente in costruzione.

Per consentire le operazioni di sollevamento e varo della struttura, sarà necessaria la chiusura temporanea della SS 514 nel tratto compreso tra i km 18,600 e 26,900, secondo la seguente pianificazione:

Fase Data e Ora di Chiusura Data e Ora di Riapertura Prima Fase Sabato 29 novembre, ore 18:00 Domenica 30 novembre, ore 6:00 Seconda Fase Domenica 30 novembre, ore 18:00 Lunedì 1° dicembre, ore 6:00

Durante le ore di chiusura, il traffico proveniente da Ragusa e diretto a Catania dovrà seguire un percorso alternativo:

Uscita Obbligatoria: Svincolo in contrada Dicchiara (km 18 della SS 514). Deviazione: Il traffico sarà deviato sulla Strada Provinciale 38 III e sulla Strada Comunale “Dicchiara”. Rientro: Rientro sulla SS 514 allo svincolo di “Sciri-Licodia”.

Il percorso alternativo sarà adeguatamente segnalato e presidiato dal personale dell’Anas e dell’impresa appaltatrice per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza degli utenti.

