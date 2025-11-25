  • 25 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Venerdì al PalaPadua una festa di sport, sorrisi e solidarietà promossa dal club Lions Ragusa Host

Lo sport come veicolo di valori sociali e di aggregazione con la partita dell'Inclusione
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 novembre 2025 – Il club Lions Ragusa Host invita la cittadinanza a partecipare alla partita dell’Inclusione, una giornata speciale dove lo sport si fa portavoce di valori profondi, diventando occasione di incontro, energia e abbraccio collettivo. Appuntamento venerdì 28 novembre alle 18,30 presso il PalaPadua di via Zama, per vivere insieme un evento che unisce, diverte e commuove.

Protagonisti in campo saranno i ragazzi dell’associazione Così Come Sei, affiancati dagli ospiti speciali della Virtus Ragusa, squadra di Serie B di pallacanestro maschile, pronti a giocare una straordinaria partita di baskin: uno sport innovativo, pensato per dare spazio a tutti, dove ogni differenza diventa ricchezza e ogni gesto sportivo si trasforma in un messaggio di aggregazione e inclusione.

A rendere il pomeriggio ancora più coinvolgente: la presenza delle autorità civili e lionistiche, insieme ai dirigenti della Virtus Ragusa; i clown, che animeranno grandi e piccoli con giochi, risate e palloncini colorati. L’ingresso è gratuito per tutti i ragazzi under 13. Agli adulti in ingresso sarà richiesta una donazione solidale a favore dell’associazione Così Come Sei, per continuare a sostenere le attività dedicate ai giovani atleti con disabilità. Un piccolo gesto che si trasforma in un grande abbraccio collettivo, perché ogni euro donato è un mattone in più per costruire una comunità più equa e accogliente.

“Questa partita – sottolinea Carmen Occhipinti, presidente del club Lions Ragusa Host – non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio inno all’inclusione. Vogliamo trasmettere a tutti, soprattutto ai nostri giovani, che lo sport può e deve essere uno strumento di crescita personale e sociale, un luogo in cui nessuno resta indietro. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un pomeriggio di emozioni, solidarietà e sorrisi: perché quando si gioca tutti insieme, vinciamo tutti. Non mancate: la partita dell’Inclusione vi aspetta per regalare emozioni, scoprire nuovi amici e sentirsi parte di una grande famiglia dove nessuno è escluso”.

583936
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube