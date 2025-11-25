ULTIMORA. Vittoria, in corso l’esecuzione di 14 arresti per droga

Vittoria, 25 novembre 2025 – Dalle prime ore di questa mattina, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Vittoria e la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Ragusa stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania a carico di 14 indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi.

