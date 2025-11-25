Comiso. Interventi di rifacimento del sotto tetto presso la materna Don Bosco

Comiso, 25 novembre 2025 – “Sono attulamente in atto degli interventi di rifacimento e ripristino del sotto tetto di alcuni ambienti presso la scuola materna Don Bosco – spiega l’assessore Assenza – poichè sono state notate delle macchie di umidità. Appena segnalate, giovedì scorso, siamo immediatamente intervenuti. Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno effettuare dei controlli e intervenire il giorno stesso per la tutela dei bambini e di tutto il personale che lì opera, chiudendo la scuola per qualche giorno. L’edifico scolastico sarà riconsegnato a breve – conclude l’assessore-, giusto il tempo di ripristinare tutto nella massima sicurezza”.

