Trionfo per la scrittrice sciclitana Maria Carmela Micciché: il racconto “A Nica” vince il Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne”

Mesagne (BR)/SCICLI, 23 Novembre 2025 – La Sicilia celebra un importante successo letterario. La scrittrice sciclitana Maria Carmela Micciché si è aggiudicata il primo posto assoluto alla XXII edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne” con il suo racconto intitolato “A Nica”.p

Il prestigioso concorso è promosso dall’associazione di volontariato “Solidea (1 Utopia) OdV”, e vanta il patrocinio del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università del Salento e dell’Amministrazione Comunale.

“A Nica” è un’opera affascinante che trasporta il lettore nella Sicilia dell’anno 967, in pieno periodo di dominazione araba. Il racconto si immerge in un’epoca storica cruciale, in cui l’Isola era divenuta un emirato autonomo del mondo islamico e caratterizzata da una complessa, ma spesso pacifica, convivenza tra comunità musulmane, cristiane ed ebree.

Questa politica di “tolleranza” era economicamente sostenuta dalla jizya, il tributo personale imposto ai dhimmī (i sudditi non musulmani), in cambio della libertà di culto e della protezione.

Il dominio arabo fu un periodo di grande fermento culturale e scientifico in Sicilia, con un impatto profondo che si riverberò in diversi ambiti, non ultimo quello gastronomico.

Proprio su questo aspetto si concentra la narrazione di Maria Carmela Micciché. Con un’architettura narrativa accattivante, che fonde fantasia e realtà storica, l’autrice sciclitana prova a gettare luce sulla misteriosa genesi di uno dei dolci più celebri e amati dell’intera Isola: un capolavoro a base di ricotta.

Felicissima per l’importante risultato, la scrittrice Maria Carmela Micciché ha commentato: “Il premio è un’opportunità per gli autori di promuovere le loro opere e di essere riconosciuti per la loro contribuzione letteraria.”

L’affermazione di “A Nica” non solo celebra il talento dell’autrice, ma mette in luce la ricchezza storica e culturale della Sicilia, rendendola protagonista in un contesto letterario nazionale.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà a Mesagne il prossimo 7 dicembre.

