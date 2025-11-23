La Terra Barocca in primo piano su RAI 1!

RAGUSA, MODICA, SCICLI, ISPICA e SANTA CROCE CAMERINA, 23 novembre 2025 – Ieri mattina i riflettori di Linea Verde Italia (RAI 1) si sono accesi sulla meravigliosa Terra Barocca, regalando ai telespettatori uno speciale dedicato alle città #EnjoyBarocco!

Le telecamere hanno esplorato le bellezze ineguagliabili e le peculiarità storiche e architettoniche che rendono unica questa fetta della Sicilia orientale. Dalle maestose cattedrali di Ragusa e Modica, ai vicoli incantati di Scicli, fino ai tesori di Ispica e al fascino costiero di Santa Croce Camerina, ogni città ha saputo raccontare la sua anima, sorprendendo ogni visitatore.

Un focus particolare è stato riservato alla mobilità sostenibile, illustrando i recenti e innovativi progetti avviati nel territorio grazie al fondamentale finanziamento del GAL Terra Barocca. Un segnale concreto di come la tradizione barocca si incontri con una visione moderna e attenta all’ambiente.

La Terra Barocca non è solo storia e arte, ma anche un territorio vivo, proiettato verso il futuro e pronto ad accogliere i visitatori con esperienze indimenticabili.

