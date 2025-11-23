  • 23 Novembre 2025 -
Politica | Scicli

Le commissioni consiliari congiunte iniziano l’esame del Pug di Scicli

Presente il progettista, il prof. Giuseppe Trombino
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 23 novembre 2025 – Le commissioni consiliari congiunte del Comune di Scicli, riunite dalla presidente del consiglio Desirè Ficili, alla presenza dell’amministrazione comunale hanno iniziato l’esame del Pug, il nuovo Piano Urbanistico Generale.

L’esame è avvenuto ieri, venerdì, alla presenza del progettista, il professor Giuseppe Trombino, già docente dell’Università degli Studi di Palermo e professionista di riconosciuta esperienza nel settore della pianificazione territoriale, e dell’ing. Andrea Pisani, dell’ufficio tecnico comunale.

Il Pug rappresenta svolta epocale nella Pianificazione territoriale, che passa dal vecchio concetto di Prg a uno strumento moderno e in linea con le odierne acquisizioni e consapevolezze in materia urbanistica e di tutela del territorio.
Il nuovo Piano Urbanistico Generale garantirà più sostenibilità, più ordine, più qualità della vita.
Il Sindaco Marino ha sottolineato come grazie al nuovo Pug “la città si doterà di uno strumento fondamentale per programmare lo sviluppo della città in modo equilibrato e condiviso”.

L’assessore Enzo Giannone ha rimarcato come “il Pug garantirà regole chiare, dati concreti e una visione moderna per riqualificare quartieri, contrade e servizi, attraverso un percorso trasparente e partecipato”.

