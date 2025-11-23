  • 23 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 23 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Incidente sulla Ragusa-Marina di Ragusa: auto si ribalta dopo scontro, l’altro veicolo fugge

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 23 Novembre 2025 -Un grave incidente stradale ha turbato la notte scorsa, intorno alle 2 del mattino, lungo la Strada Provinciale 25 che collega Ragusa a Marina di Ragusa. L’episodio ha coinvolto due veicoli, con un esito particolarmente drammatico a causa dell’omissione di soccorso da parte di uno dei conducenti.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’incidente è stato causato da una manovra azzardata. Una Lancia Ypsilon di colore bordeaux, a bordo della quale viaggiavano due persone, procedeva in direzione Ragusa.

Improvvisamente, l’altra auto coinvolta – un veicolo la cui identità è ancora ignota – che proveniva dalla direzione opposta (verso Marina di Ragusa), avrebbe invaso la corsia opposta a velocità sostenuta. Per evitare un disastroso impatto frontale, la conducente della Ypsilon è stata costretta a sterzare bruscamente.

La manovra difensiva, pur scongiurando l’impatto diretto, ha provocato il ribaltamento della Lancia Ypsilon, che è finita su un lato della carreggiata.

Ciò che rende l’episodio ancora più grave è il comportamento del conducente dell’altra auto, il quale, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo dal luogo del sinistro.

Nonostante la violenza dell’urto e il ribaltamento, fortunatamente, le due persone a bordo della Lancia Ypsilon sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, con due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Queste ultime sono ora impegnate in un’attenta analisi della scena per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e, soprattutto, per rintracciare il veicolo fuggito.

583785
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube