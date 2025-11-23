Incidente sulla Ragusa-Marina di Ragusa: auto si ribalta dopo scontro, l’altro veicolo fugge

RAGUSA, 23 Novembre 2025 -Un grave incidente stradale ha turbato la notte scorsa, intorno alle 2 del mattino, lungo la Strada Provinciale 25 che collega Ragusa a Marina di Ragusa. L’episodio ha coinvolto due veicoli, con un esito particolarmente drammatico a causa dell’omissione di soccorso da parte di uno dei conducenti.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’incidente è stato causato da una manovra azzardata. Una Lancia Ypsilon di colore bordeaux, a bordo della quale viaggiavano due persone, procedeva in direzione Ragusa.

Improvvisamente, l’altra auto coinvolta – un veicolo la cui identità è ancora ignota – che proveniva dalla direzione opposta (verso Marina di Ragusa), avrebbe invaso la corsia opposta a velocità sostenuta. Per evitare un disastroso impatto frontale, la conducente della Ypsilon è stata costretta a sterzare bruscamente.

La manovra difensiva, pur scongiurando l’impatto diretto, ha provocato il ribaltamento della Lancia Ypsilon, che è finita su un lato della carreggiata.

Ciò che rende l’episodio ancora più grave è il comportamento del conducente dell’altra auto, il quale, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo dal luogo del sinistro.

Nonostante la violenza dell’urto e il ribaltamento, fortunatamente, le due persone a bordo della Lancia Ypsilon sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, con due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Queste ultime sono ora impegnate in un’attenta analisi della scena per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e, soprattutto, per rintracciare il veicolo fuggito.

